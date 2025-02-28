Xiaomi 15 Ultra piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Aylar süren bekleyişin ardından Xiaomi 15 Ultra nihayet sahneye çıktı.

Merakla beklenen amiral gemisi telefon modeli Çin'de resmen piyasaya sunuldu.

Xiaomi 15 Ultra'nın 2 Mart tarihinde global pazara geleceği açıklandı.

Uzun süren bekleyiş nihayet sona erdi. Merakla beklenen yeni Xiaomi 15 Ultra resmen Çin’de satışa sunuldu. Markanın en son amiral gemisi, geçen yılın Ekim ayından bu yana temel ve Pro modelleri bulunan Xiaomi 15 serisine katıldı.

Cihaz, 2024 yılında piyasaya sürülen “Ultra” modeliyle benzer özelliklerle karşımıza çıktı. Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesine katılan yeni üye, ilk olarak Çin pazarında tüketicilerle buluştu. Cihazın 2 Mart tarihinde ise global pazar için duyurulması bekleniyor. Peki ya Xiaomi 15 Ultra’nın özellikleri neler? İşte cihazla ilgili merak edilen ütm detaylar…

Xiaomi 15 Ultra özellikleri

Ekran: 6,73 inç AMOLED panel, 1-120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık

6,73 inç AMOLED panel, 1-120Hz yenileme hızı ve 3.200 nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 ila 16 GB LPDDR5X RAM

12 ila 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 200 MP periskop telefoto lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 200 MP periskop telefoto lens Ön kamera: 32 MP selfie kamerası:

32 MP selfie kamerası: Pil: 95W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil kapasitesi / küresel sürümde 5410 mAh kapasite

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre cihazın tasarımı markanın geleneksel tarzını yansıtıyor. 6,73 inçlik ekranı 1-120 Hz yenileme hızını korurken, gelişmiş HDR parlaklıkla 3.200 nite ulaşıyor.

Telefonun dahili özellikleri arasında 16 GB’a kadar RAM, 1 TB depolama alanı ve güçlü Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Modelde ayrıca IP68 sertifikası, 6.000 mAh pil ve 90W kablolu şarj özelliği bulunuyor.

Xiaomi 15 Ultra modelinin öne çıkan özellik ise selefinin periskop lensine göre daha büyük sensöre, daha hızlı diyafram açıklığına ve daha yüksek çözünürlüğe sahip olan periskop kamerası oluyor. Xiaomi bu iyileştirmelerin özellikle de gece yakınlaştırılmış fotoğraflarda daha iyi ışık yakalamaya olanak sağladığını vurguluyor.

Xiaomi 15 Ultra’da periskopik sensöre ek olarak, önceki modelle benzer konfigürasyona sahip, ancak küçük iyileştirmelerle üç adet 50 MP’lik arka sensör bulunuyor. Mobil fotoğrafçılığa odaklanan şirket, fotoğraflarını daha da geliştirmek isteyen kullanıcılara daha fazla özellik sunan, kamera yuvası ve kılıf içeren üçüncü nesil Photographer Kit seçeneğini de duyurdu.

Xiaomi 15 Ultra fiyatı

Xiaomi’nin yeni cihazı ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Cihazın fiyatı 6.499 CNY (yaklaşık 32 bin TL) olarak duyuruldu. Küresel lansmanın MWC sırasında 2 Mart’ta yapılması planlanıyor.