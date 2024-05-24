Xiaomi 14 Ultra kamera testinde bekleneni veremedi

DxOMark performans canavarı Xiaomi 14 Ultra modeli için kamera testi gerçekleştirdi. Yüksek performansıyla adından sıkça söz ettiren cihaz, ne yazık ki testlerde bekleneni vermekte zorlandı. Cihazın mobil fotoğrafçılık yeteneklerini inceleyen platform, artı ve eksi unsurlarını paylaştı.

Bilindiği üzere Xiaomi 14 Ultra modeli f/1.6 ila 4.0 arası değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik 50 MP Sony Lytia LYT-900 ana kamera, 1/2.51 inç sensör boyutuna sahip 50 MP Sony IMX858 ultra geniş açılı lens, 3.2x ve 5x optik yakınlaştırma destekli iki adet 50 MP Sony IMX858 telefoto lensten oluşan dörtlü kamera sistemine ev sahipliği yapıyor. Peki ya Xiaomi 14 Ultra’nın kamerası mobil fotoğrafçılar için nasıl bir performans sunuyor? İşte DxOMark testinin şaşırtıcı sonuçları…

Xiaomi 14 Ultra kamera testi: Avantajları

Öncelikle Xiaomi 14 Ultra kamerasının artı puan toplayan unsurlarından bahsetmekte yarar var. DxOMark sonuçlarına göre cihaz, en zorlu senaryolarda bile vurguları etkileyici bir şekilde korumaya devam ediyor. Parlak ortamlarda minimum gürültüye sahip sonuçlar ortaya koyan kamera, yakınlaştırma yaparken ayrıntıları oldukça başarılı bir şekilde koruyor.

Hassas otomatik odaklama ve dengeli pozlama konularında da telefonun avantajlı bir konuma sahip olduğu ifade ediliyor. Genel olarak doğru bir beyaz dengesi oluşturan cihaz, video çekimleri sırasında da kullanıcıları pek fazla hayal kırıklığına uğratmıyor. Paylaşılan bilgilere göre video kaydı esnasında hem statik hem de hareketli durumlarda son derece başarılı bir stabilizasyon sağlanıyor.

Xiaomi 14 Ultra kamera testi: Dezavantajları

Xiaomi 14 Ultra kamera seti çeşitli avantajlara sahip olsa da ne yazık ki bazı önemli konularda kullanıcıları üzüyor. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda cihazın bariz bir şekilde deklanşör gecikmesi yaşattığı ifade ediliyor.

Bununla birlikte dar alan derinliği, düşük ışıkta çeşitli renk hataları, yumuşak dokular, bazı iç sahnelerde gürültü, video çekimleri sırasında otomatik odaklama yaparken yavaşlamalar ve keskinlik konusunda tutarsızlıklar karşımıza çıkıyor.

DxOMark tarafından gerçekleştirilen kamera testinden toplamda 149 puan alarak ayrılan Xiaomi 14 Ultra, her ne kadar ortalama üstü bir performans sergilemiş olsa da listede ilk 10 basamağa ne yazık ki giremiyor. DxOMark’ın küresel sıralamasında 13. sırada kendine yer bulan model, bu anlamda kullanıcılarda bir miktar hayal kırıklığı yaratıyor.

Son olarak Xiaomi’nin bu modelde karşılaştığı problemlerden ders çıkararak, serinin yeni modeli için daha sıkı bir çalışma sürdürdüğünü de belirtmekte yarar var. Merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra’nın daha gelişmiş bir kamera performansına sahip olacağı öne sürülüyor.

Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri