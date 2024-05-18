Xiaomi 15 Ultra gelişmiş kamera yetenekleriyle öne çıkacak

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Xiaomi 14 Ultra modeli kısa sürede büyük bir ilgi topladı ve gelişmiş donanımıyla dikkatleri üstüne çekti. Dünya çapında büyük bir satış başarısına ulaşan firma, şimdi ise serinin yeni modeli olan ve daha gelişmiş bir kamera performansı sunacak Xiaomi 15 Ultra üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Digital Chat Station’ın aktardığı bilgilere göre merakla beklenen yeni Xiaomi telefonu için geri sayım başladı. Heyecan uyandıran cihaz, mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile öne çıkmayı hedefliyor. Güçlü bir kamera setine ev sahipliği yapacak cihaz, piyasadaki en iyi kameralı telefonlar arasında boy gösterecek. İşte telefonla ilgili ortaya çıkan son ayrıntılar…

Xiaomi 15 Ultra kamera özellikleri sızdırıldı

Cihazla ilgili ortaya çıkan son bilgilere göre Xiaomi 14 Ultra’nın halefi olacak yeni model, ikisi telefoto lens olmak üzere toplamda dört arka kamerayla karşımıza çıkacak. Olağanüstü bir mobil fotoğrafçılık deneyimine kapı aralayacak cihaz, etkileyici kareler ortaya koymaya yardımcı olacak.

Merakla beklenen modelin selefi olan Xiaomi 14 Ultra’da da benzer bir kamera kurulumu ter alıyordu. Üçlü kameraya sahip Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’dan dörtlü kamerasıyla ayrılan model, halefinde de aynı yapıyı koruyacak. Bu sayede serinin en gelişmiş seçeneği olan “Ultra” cihazı üst düzey bir fotoğrafçılık imkanı sunacak.

İddialara göre beklenen modelde 10x ve 30x yakınlaşmaya sahip gelişmiş bir sensör taşınacak. Yakınlaştırma yeteneğine en uzak konumlardan bile etkileyici kareler çekmenize izin verecek cihaz, görüntü kalitesi konusunda da pek fazla kayıp yaşatmayacak. Öte yandan cihazda yer alan 5x periskop lens de mobil fotoğrafçılık performansını artırmaya etken unsurlardan biri olarak öne çıkacak.

Gelen bazı söylentiler, cihazın 10x periskop lense sahip olacağına işaret ediyordu. Son raporlar, bu anlamda kullanıcıların bir miktar hayal kırıklığına uğrayacağını gösteriyor. Ancak yine de marka, kamera setiyle iddialı bir performansa kapı aralamayı planlıyor.

Elbette ki merak edilen Xiaomi 15 Ultra cihazının tek güçlü noktası kamera seti olmayacak. Bunun yanı sıra cihaz gelişmiş görüntü işleme, güçlü pil kapasitesi ve performans canavarı işlemcisi ile de öne çıkacak. Cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 4 çipine sahip ilk telefon olacağı söyleniyor. Tüm bunların yanı sıra modelin iddialı yapay zeka özelliklerine de sahip olacağı ifade ediliyor.