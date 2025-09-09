Xiaomi 13, oyun oynayan bir çocuğun elinde patladı

Çin'de bir çocuk Xiaomi 13 cihazıyla oyun oynarken, telefon aniden elinde patladı.

Yaşanan talihsiz kaza nedeniyle çocuğun yaralandığı ifade ediliyor.

Cihazın daha önce herhangi bir tamir görmediğini belirten aile, Xiaomi'ye isyan etti. Şirket, patlamanın kesin nedenini belirlemek adına detaylı bir inceleme başlattı.

Çin’in Jiangsu eyaletinde teknoloji meraklılarını ilgilendiren bir kaza bildirildi. Xiaomi 13‘ün rutin kullanım sırasında patladığı ve üç yaşında bir çocuğun yaralandığı açıklandı.

Bu tepki toplayan olay, kısa sürede internette dolaşıma girerek hem halkın hem de Çinli şirketin dikkatini çekti. Ailenin verdiği bilgilere göre cihaz satın alındığından bu yana herhangi bir müdahalede bulunulmamış ve herhangi bir onarım veya değişiklik yapılmamıştı.

Xiaomi’nin popüler telefonu kullanım sırasında alev aldı

XiaomiTime’ın paylaştığı videoda, çocuğun kanepede oturup Xiaomi 13’te içerik izlediği ve cihazın aniden alev alıp patladığı görülüyor. Videoyu paylaşan kaynak, çocuğun sol elinde ve alt uzuvlarında yanıklar oluştuğunu, bunun sonucunda gözle görülür kabarcıklar ve cilt hasarı oluştuğunu aktarıyor.

Kazadan sonraki gün Huashang Daily gazetesi Xiaomi müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek yanıt aradı. Marka temsilcileri, böyle bir arızanın nedenini belirlemenin karmaşık olduğunu ve kapsamlı bir teknik değerlendirme gerektirdiğini açıkladı. Bu tür olayların son derece nadir olduğu da şirket tarafından vurgulandı.

Aile, Xiaomi’nin satış sonrası servisiyle iletişime geçti. Şirket, cihazın hasarlı bileşenlerini kurtaracak. Kapsamlı analiz için araştırma ve geliştirme merkezine gönderecek. Bu noktada markanın amacı, ürünlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini artırmak için patlamanın nedenini tespit etmek olacak.

Xiaomi, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ürün güvenliği ile müşteri güvenine olan bağlılığını yinelediğini belirten bir açıklama yaptı. Şirket, cihazlarıyla ilgili genel destek veya sorun giderme için kullanıcılarına resmi destek sayfalarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyor.

Xiaomi 13 teknik özellikleri