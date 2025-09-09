Menüyü Kapat
    Xiaomi 13, oyun oynayan bir çocuğun elinde patladı

    Çin'de Xiaomi 13 modeliyle oyun oynayan bir çocuk, cihazın aniden patlayıp alev alması sonucunda yaralandı.
    Xiaomi 13
    • Çin'de bir çocuk Xiaomi 13 cihazıyla oyun oynarken, telefon aniden elinde patladı.
    • Yaşanan talihsiz kaza nedeniyle çocuğun yaralandığı ifade ediliyor.
    • Cihazın daha önce herhangi bir tamir görmediğini belirten aile, Xiaomi'ye isyan etti. Şirket, patlamanın kesin nedenini belirlemek adına detaylı bir inceleme başlattı.

    Çin’in Jiangsu eyaletinde teknoloji meraklılarını ilgilendiren bir kaza bildirildi. Xiaomi 13‘ün rutin kullanım sırasında patladığı ve üç yaşında bir çocuğun yaralandığı açıklandı.

    Bu tepki toplayan olay, kısa sürede internette dolaşıma girerek hem halkın hem de Çinli şirketin dikkatini çekti. Ailenin verdiği bilgilere göre cihaz satın alındığından bu yana herhangi bir müdahalede bulunulmamış ve herhangi bir onarım veya değişiklik yapılmamıştı.

    Xiaomi’nin popüler telefonu kullanım sırasında alev aldı

    XiaomiTime’ın paylaştığı videoda, çocuğun kanepede oturup Xiaomi 13’te içerik izlediği ve cihazın aniden alev alıp patladığı görülüyor. Videoyu paylaşan kaynak, çocuğun sol elinde ve alt uzuvlarında yanıklar oluştuğunu, bunun sonucunda gözle görülür kabarcıklar ve cilt hasarı oluştuğunu aktarıyor.

    Kazadan sonraki gün Huashang Daily gazetesi Xiaomi müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek yanıt aradı. Marka temsilcileri, böyle bir arızanın nedenini belirlemenin karmaşık olduğunu ve kapsamlı bir teknik değerlendirme gerektirdiğini açıkladı. Bu tür olayların son derece nadir olduğu da şirket tarafından vurgulandı.

    Aile, Xiaomi’nin satış sonrası servisiyle iletişime geçti. Şirket, cihazın hasarlı bileşenlerini kurtaracak. Kapsamlı analiz için araştırma ve geliştirme merkezine gönderecek. Bu noktada markanın amacı, ürünlerinin güvenliğini ve güvenilirliğini artırmak için patlamanın nedenini tespit etmek olacak.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Xiaomi, konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve ürün güvenliği ile müşteri güvenine olan bağlılığını yinelediğini belirten bir açıklama yaptı. Şirket, cihazlarıyla ilgili genel destek veya sorun giderme için kullanıcılarına resmi destek sayfalarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyor.

    Xiaomi 13 teknik özellikleri

    • Boyutlar: 152,8 x 71,5 x 7,98 mm
    • Ağırlık: 189 gram
    • Ekran: 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,73 inç OLED ekran, Gorilla Glass Victus koruması
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • RAM kapasitesi: 8 GB ve 12 GB
    • Dahili depolama alanı: 128 GB UFS 3.1 ve 256/512GB UFS 4.0 depolama
    • Arka kamera: 50 MP f/1.8 ana sensör, 50 MP f/2.0 telefoto sensörü ve 115º diyafram açıklığına sahip 50MP f/2.2 ultra geniş sensör
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Bağlantı: Wi-Fi 6E, 5G, Bluetooth 5.3 ve NFC;
    • Batarya kapasitesi: 120W, 50W (kablosuz) ve 10W (ters) şarjlı 4.820 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS 1.0

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

