Xbox Game Studios’un yeni başkanı Craig Duncan oldu

Teknoloji devi Microsoft, Xbox tarafında önemli büyük değişikliğe gidiyor. Xbox Game Studios başkanlığından emekli olan Alan Hartman, şirketin birinci taraf geliştirici portföyünü başarıyla yönettikten sonra görevini devretti. The Verge’nin haberine göre 2011 yılından bu yana Rare’de Stüdyo Müdürü olarak görev yapan Craig Duncan, Xbox Game Studios’un yeni lideri olarak açıklandı.

Microsoft’ta uzun ve etkileyici bir kariyere sahip olan Alan Hartman, son yıllarda Xbox’ın yükselişinde önemli bir rol oynadı. Xbox’ın yanı sıra Bethesda ve Activision Blizzard’da da çeşitli projelerin başında olan tecrübeli isim, bu görevinden hemen önce ise yaklaşık yirmi yıl boyunca Turn 10 stüdyosunun başında görev almıştı. Bu dönemde unutulmaz otomobil yarış oyunu Forza Motorsports ve Forza Horizon serilerinin geliştirilmesinde çalışan isim, arkasında köklü bir kariyer bıraktı.

Forza serisini dünyanın en ünlü yarış oyunları arasına yerleştirmeyi başaran Alan Hartman, video oyunlarında erişilebilirlik konusunda yeni standartlar belirleyerek Xbox’ın gücünü artırma noktasında önemli bir rol oynadı. Xbox Game Studios çatısı altında birbirinden başarılı oyunlar piyasaya sunan başarılı yönetici, aynı zamanda Avowed, South of Midnight ve Fable da dahil olmak üzere çok sayıda önemli oyunun oyunseverlerle buluşmasında kilit bir konumda yer aldı.

Craig Duncan ile Xbox için yeni bir dönem başlıyor

Alan Hartman’ın yıllar boyunca Xbox Game Studios bünyesinde yaratmış olduğu büyük mirası koruyup daha da büyütmek için göreve gelen Craig Duncan, Rare bünyesindeki yaklaşık 10 yıllık Stüdyo Müdürü deneyiminin ardından şimdi daha büyük bir role soyunacak.

Xbox Game Studios’un yeni başkanı olarak açıklanan Craig Duncan, yeni görevinde Xbox kullanıcılarını memnun edecek yeni oyunlar üretmeye ve aynı zamanda yeni serilerin büyümesine katkıda bulunacak. Şimdiye kadar Sea of Thieves gibi popüler birçok oyunun geliştirilmesinde etkili olan isim, artık tüm mesaisini Xbox’ın popülaritesini artırmaya ve daha kaliteli oyunlarla kullanıcı karşısına çıkmaya odaklanacak.

Peki ya Craig Duncan’ın yokluğunda Rare stüdyosuna ne olacak? Açıklanan bilgilere göre Duncan’ın yerine geçecek isim, Sea of Thieves’in yapımcısı olan Joe Neate ve Jim Horth olacak.