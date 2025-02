Xbox Game Pass: Şubat 2025’te eklenecek ve kaldırılacak oyunlar

Xbox Game Pass'in Şubat 2025 oyun kataloğu belli oldu.

Bu ayın ilk yarısında oyunseverlere sunulacak birbirinden eğlenceli 7 oyun açıklandı.

Xbox ayrıca bu ay Game Pass'e veda edecek oyunları paylaştı.

Teknoloji devi Microsoft’un Xbox Game Pass hizmetine her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Oyun kataloğunu daha da geniş bir hale getiren platform, oyunseverlere sunulacak birbirinden eğlenceli yapımları duyurdu. Bununla birlikte platforma veda edecek oyunlar da açıklandı.

Xbox Game Pass Şubat 2025 kataloğu resmi olarak paylaşılırken, bu ayın ilk yarısında oyuncuların karşısına çıkması beklenen yapımlar da netlik kazandı. Sizler için oyun kütüphanesine eklenecek olan yapımları bir araya getirdik. İşte detaylar…

Bu ay Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar

Xbox Game Pass Şubat 2025 kataloğu toplamda 7 eğlenceli oyuna ev sahipliği yapacak. Bu ayın ilk yarısında platforma eklenmesi beklenen oyunlar arasında sırasıyla Far Cry New Dawn, Another Crab’s Treasure, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Starfield (Series X/S), Madden NFL 25, Kingdom Two Crowns ve Avowed gibi yapımlar yer alıyor.

Bu ay Xbox Game Pass aboneleri için sunulacak yeni oyunlar şu şekilde olacak:

Game Pass Ultimate/Standard için gelecek yeni oyunlar

Oyun Yayın tarihi Far Cry New Dawn 4 Şubat’tan itibaren Another Crab’s Treasure 5 Şubat’tan itibaren Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 5 Şubat’tan itibaren Starfield 5 Şubat’tan itibaren Madden NFL 25 6 Şubat’tan itibaren (yalnızca Ultimate için) Kingdom Two Crowns 13 Şubat’tan itibaren EA Sports UFC 5 14 Şubat’tan itibaren (yalnızca Ultimate için) Avowed 18 Şubat’tan itibaren (yalnızca Ultimate için)

PC Game Pass için gelecek yeni oyunlar

Oyun Yayın tarihi Madden NFL 25 6 Şubat’tan itibaren Avowed 18 Şubat’tan itibaren

Game Pass xCloud (Ultimate) için gelecek yeni oyunlar

Oyun Yayın tarihi Madden NFL 25 6 Şubat’tan itibaren Kingdom Two Crowns 13 Şubat’tan itibaren Avowed 18 Şubat’tan itibaren

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Yukarıda yer alan ilgi çekici oyunların yanı sıra ne yazık ki Xbox Game Pass bu ay bazı sevilen oyunları kaybedecek. Platforma veda edecek oyunlar arasında A Little to the Left, Bloodstained Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge and Blade, Return to Grace ve Tales of Arise gibi yapımlar yer alacak. 15 Şubat tarihinde tüm bu oyunlar katalogdan kaldırılacak.