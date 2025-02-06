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    Haberler Oyun

    Xbox Game Pass: Şubat 2025’te eklenecek ve kaldırılacak oyunlar

    Xbox Game Pass kataloğuna Şubat 2025 ilk yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Bu ay yine birbirinden ilgi çekici oyunlar sunulacak.
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    • Xbox Game Pass'in Şubat 2025 oyun kataloğu belli oldu.
    • Bu ayın ilk yarısında oyunseverlere sunulacak birbirinden eğlenceli 7 oyun açıklandı.
    • Xbox ayrıca bu ay Game Pass'e veda edecek oyunları paylaştı.

    Teknoloji devi Microsoft’un Xbox Game Pass hizmetine her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Oyun kataloğunu daha da geniş bir hale getiren platform, oyunseverlere sunulacak birbirinden eğlenceli yapımları duyurdu. Bununla birlikte platforma veda edecek oyunlar da açıklandı.

    Xbox Game Pass Şubat 2025 kataloğu resmi olarak paylaşılırken, bu ayın ilk yarısında oyuncuların karşısına çıkması beklenen yapımlar da netlik kazandı. Sizler için oyun kütüphanesine eklenecek olan yapımları bir araya getirdik. İşte detaylar…

    Bu ay Xbox Game Pass’e gelecek oyunlar

    Xbox Game Pass Şubat 2025 kataloğu toplamda 7 eğlenceli oyuna ev sahipliği yapacak. Bu ayın ilk yarısında platforma eklenmesi beklenen oyunlar arasında sırasıyla Far Cry New Dawn, Another Crab’s Treasure, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Starfield (Series X/S), Madden NFL 25, Kingdom Two Crowns ve Avowed gibi yapımlar yer alıyor.

    Xbox Game Pass Şubat 2025 yeni oyunlar
    Bu ay Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar / Görsel: Xbox

    Bu ay Xbox Game Pass aboneleri için sunulacak yeni oyunlar şu şekilde olacak:

    Game Pass Ultimate/Standard için gelecek yeni oyunlar

    Oyun Yayın tarihi
    Far Cry New Dawn 4 Şubat’tan itibaren
    Another Crab’s Treasure 5 Şubat’tan itibaren
    Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 5 Şubat’tan itibaren
    Starfield 5 Şubat’tan itibaren
    Madden NFL 25 6 Şubat’tan itibaren (yalnızca Ultimate için)
    Kingdom Two Crowns 13 Şubat’tan itibaren
    EA Sports UFC 5 14 Şubat’tan itibaren (yalnızca Ultimate için)
    Avowed 18 Şubat’tan itibaren (yalnızca Ultimate için)
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    Oyun Yayın tarihi
    Madden NFL 25 6 Şubat’tan itibaren
    Avowed 18 Şubat’tan itibaren
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    Oyun Yayın tarihi
    Madden NFL 25 6 Şubat’tan itibaren
    Kingdom Two Crowns 13 Şubat’tan itibaren
    Avowed 18 Şubat’tan itibaren
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    Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

    Yukarıda yer alan ilgi çekici oyunların yanı sıra ne yazık ki Xbox Game Pass bu ay bazı sevilen oyunları kaybedecek. Platforma veda edecek oyunlar arasında A Little to the Left, Bloodstained Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge and Blade, Return to Grace ve Tales of Arise gibi yapımlar yer alacak. 15 Şubat tarihinde tüm bu oyunlar katalogdan kaldırılacak.

    Oyun Kaldırılma tarihi
    A Little to the Left 15 Şubat’tan itibaren
    Bloodstained Ritual of the Night 15 Şubat’tan itibaren
    EA Sports UFC 3 15 Şubat’tan itibaren
    Indivisible 15 Şubat’tan itibaren
    Merge and Blade 15 Şubat’tan itibaren
    Return to Grace 15 Şubat’tan itibaren
    Tales of Arise 15 Şubat’tan itibaren

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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