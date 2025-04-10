Vivo X200 Ultra, 200 MP’lik harici bir lens ile gelecek

Performans canavarı Vivo X200 Ultra'dan doğrulanmış yeni bilgiler geldi.

Merakla beklenen cihazın 200 MP'lik harici bir lense sahip olacağı söyleniyor.

Cihazla beraber satılacak olan bu harici lens, olağanüstü bir mobil fotoğrafçılık deneyimine kapı açacak.

Vivo’nun yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Vivo Ürün Müdürü Han Boxiao’dan gelen bilgilere göre çok yakında piyasaya sürülecek Vivo X200 Ultra modeli dahili olarak üç sensöre sahip olacak. Fakat cihaz etkileyici kamera yeteneklerini genişletmek için harici bir aksesuar olarak tasarlanan dördüncü bir kamerayla güçlendirilecek.

Gelişmiş fotoğrafik ihtiyaçlara sahip akıllı telefon kullanıcılarına yönelik ek bileşenin niteliğine ilişkin açıklamayla birlikte cihazın kamera detayları nihayet doğrulandı. Yine de mobil fotoğrafçılık yeteneklerini geliştirmek için harici bir aksesuar fikrinin yeni bir buluş olmadığını da ekleyelim.

Örneğin yakın zaman önce duyurulan Xiaomi 15 Ultra da harici kameraya ev sahipliği yapıyor. Ancak yine de Vivo’nun bu alandaki girişimi, kamera tutkunları için ilgi çekici bir deneyime kapı aralıyor.

Vivo X200 Ultra, ZEISS ortaklığında geliştirilen lensler sunacak

Mobil fotoğrafçıların ilgisini çeken ürünün kalbinde ZEISS ile işbirliğinin sonucu olan ve Blue Label markasıyla tanımlanan bağımsız bir harici süper telefoto lens yer alıyor. Bu aksesuarın içerisinde 200 mm odak uzaklığı ve f/2.3 diyafram açıklığı ile birleştirilmiş 200 MP’lik bir sensör karşımıza çıkıyor.

Bu dikkat çeken unsurlar, özellikle de detayın önemli olduğu uzun mesafeli çekimler için akıllı telefon fotoğrafçılığını farklı bir seviyeye taşımak üzere tasarlanmış güçlü 8,7x optik zoom desteğiyle sonuçlanıyor. ZEISS ile yapılan işbirliği, fotoğraf odaklı Vivo telefonlar için ayırt edici bir unsur olan optik kaliteye özel dikkat gösterilmesine yardımcı oluyor.

Geleneksel 30x yakınlaştırma sistemleriyle kıyaslanabilir görüntü kalitesini korurken, 800 mm’ye (35x) eşdeğer bir yakınlaştırma aşamasına ve 1600 mm’ye (70x) kadar dijital yakınlaştırmaya olanak tanıyan RMSC teknolojisine destek entegre ediliyor.

Teknolojik sistem, minimum detay kaybıyla genişletilmiş büyütme olanağı sunarak özel kameralara yakın bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Amiral gemisi Vivo X200 Ultra harici çözümün yanı sıra sağlam bir iç konfigürasyona da güveniyor.

Merakla beklenen cihazda 50 MP Sony LYT-818 ana sensör (35 mm eşdeğeri), 50 MP LYT-818 ultra geniş lens (14 mm eşdeğeri) ve 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto sensörü (85 mm eşdeğeri) yer alması bekleniyor.

Harici lens ayrı satılmayacak

Cihazda yer alacak harici lens ayrı bir şekilde satılmayacak. Bu bileşen, Vivo X200 Ultra kamera kitinin bir parçası olacak.

Kit, USB Type-C portu üzerinden akıllı telefonunuza bağlanarak kullanım sırasında düşük gecikme süresi sağlayacak. Pakette ayrıca aksesuara entegre edilmiş özel 2.300 mAh pil , dahili ayaklı retro tasarımlı koruyucu kılıf, profesyonel tarzda omuz askısı ve hatta video kaydını başlatmak için özel bir düğme yer alacak.

Gelişmiş video kaydı desteği bekleniyor

Üst düzey akıllı telefon modeli video kaydı konusunda da önemli yetenekler sunuyor. 10-bit log ile 60 fps’de 4K kaydı destekliyor. Sinematik çekimler için 120 fps’de 4K’ya kadar çıkıyor.

Görüntü ön ve son işleme sürecinde dijital SLR’lerle çekilen fotoğrafların estetiğini taklit etmeyi amaçlayan Vivo’nun VS1 ve V3+ çiplerinin müdahalesinden yararlanılıyor.

Telefonun sağ kenarında ayrıca kamerayı ve portre çekimlerinde kontrollü ışıklandırma için kullanışlı olan özelleştirilebilir flaş yakınlaştırma sistemini kontrol etmeye ayrılmış “eylem düğmesi” adı verilen fiziksel bir tuş yer alıyor.