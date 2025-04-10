Samsung Galaxy S25 Ultra için Android 16 (One UI 8) testleri başladı

Galaxy S25 Ultra için beklenen haber geldi.

Amiral gemisi akıllı telefon modeli, Android 16'yı temel alan One UI 8 güncellemesini test etmeye başladı.

Merakla beklenen güncellemenin beklenenden daha erken yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Son aylarda biriken gecikmelere rağmen One UI 7’nin kararlı sürümü nihayet yol kat ediyor gibi görünüyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha fazla gecikme yaşanmaması ve yeni Android sürümleriyle uyumlu kalabilmek için Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 güncellemesini son nesil Galaxy S25 Ultra modelinde dahili olarak test etmeye başladı.

Güvenilir kaynaklardan gelen bu haber, geçtiğimiz ayın sonlarında Galaxy S25’in Android 16 ile çalışacağını gösteren önceki raporlarla da doğrulanmış oldu. Bu bilgiyi destekleyen Tarun Vats, cihazın Güney Kore versiyonu SM-S938N olarak tanımlanan One UI 8’in ön sürümünü tespit etti.

Android 16 tabanlı One UI 8 beklenenden erken gelebilir

Tarun Vats, X hesabı üzerinden paylaştığı gönderide Galaxy S25 Ultra’da test edilen donanım yazılımının S938NKSU2BYD6 kısaltmasını taşıdığını vurgulayarak, yeni arayüzün geliştirilme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

One UI 7 güncellemesi uyumlu cihazlara kademeli olarak dağıtılmaya devam ediyor. Şirketin özellikle de amiral gemisi modellerinde Android 16’ya zamanında geçişi sağlamak için One UI 8’in yayınlanma sürecini hızlandırmaya karar verebileceği tahmin ediliyor.

Kullanıcılar One UI 8 ile tasarım iyileştirmeleri, yapay zeka destekli yeni özellikler, daha da sezgisel bir arayüz ve Google hizmetleriyle daha derin bir entegrasyon bekliyor. Fakat şimdilik güncellemenin ne gibi yenilikler sunacağına dair resmi bir bilgi mevcut değil.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un rakiplerinden daha fazla sıyrılmak için ne gibi spesifik yenilikler getireceği şu anda merak konusu haline gelmiş durumda. İlerleyen haftalarda konuya ilişkin daha fazla detay ortaya çıkacağı düşünülüyor.