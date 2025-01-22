Netflix fiyatı dört ülkede zamlandı: Türkiye’de de zam gelir mi?

Netflix bazı ülkelerde abonelik ücretlerine zam getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Portekiz ve Arjantin'de sürpriz bir fiyat artışı yapıldı.

Şimdilik bu zammın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Netflix fiyatı üç ülkede sürpriz bir şekilde zamlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de kullanıcılar zamlı fiyatlarla karşılaştı. Platform her zamanki gibi bu fiyat artışını “platformu zenginleştirmek ve geliştirmek için yapılan önemli yatırımlarla” ilişkilendiriyor.

Dört ülkeyi kapsayan bu zam kararı, platformun son dönemde yaptığı büyük yatırımlardan kaynaklanıyor. Ocak 2025 itibariyle RAW, SmackDown ve NXT gibi WWE içeriklerini canlı olarak yayınlamaya başlayan Netflix, anlaşılan o ki şimdi bu yatırımlarının karşılığı olarak fiyatlarını güncelliyor.

Zamdan sonra Netflix fiyatı ne kadar oldu?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de yapılan ani zam kararı dikkat topladı. The Verge’nin haberine göre şirket bu zamla birlikte abonelerine daha fazla kaliteli içerik sunmak istiyor. Zamdan sonra ABD’deki fiyatlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Reklamlı standart plan: Aylık 6,99 dolardan 7,99 dolara çıktı.

Aylık 6,99 dolardan 7,99 dolara çıktı. Reklamsız standart plan: Ayda 15,49 dolardan 17,99 dolara çıktı.

Ayda 15,49 dolardan 17,99 dolara çıktı. Premium plan: Ayda 22,99 dolardan 24,99 dolara çıktı.

Netflix fiyatı ile ilgili yapılan bu değişiklikler, şirketin son dönemlerde elde ettiği etkileyici finansal sonuçlarla da örtüşüyor. Platform geçen yılın son çeyreğinde 18,9 milyon yeni abone kazanarak yeni bir rekora imza attı.

Dünya çapında Netflix abone sayısı 302 milyona çıktı. Bununla birlikte analistler platformun 10,25 milyar dolar kazanç sağladığını, ayrıca 15 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı sağladığını belirtti.

Netflix abonelik fiyatı için gelen bu zam, yeni aboneler için anında geçerli olmaya başlayacak. Halihazırda platforma üye olan mevcut kullanıcılar ise bu değişikliği bir sonraki faturalandırma döneminde görecek. Şirket şimdiden kullanıcılarına bu konuda bilgilendirici bir e-posta gönderdi.

Netflix abonelik ücreti Türkiye’de de zamlanacak mı?

Şimdiye kadar Netflix bir ülkede fiyat artışına gittiği zaman, genellikle bir süre sonra diğer ülkelerde de benzer bir stratejiyi takip ediyor. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da yakında Türkiye’de de bir zam dalgası yaşanabilir.

Elbette ki bunun Netflix’in küresel zam politikalarıyla alakalı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Şirket belirli periyotlarda da yerel ekonomik koşullar ve piyasa dinamiklerine göre fiyat değişikliği yapabiliyor. Dolayısıyla şimdilik bu zam dalgasının Türkiye’de görülüp görülmeyeceği hakkında kesin bir ifadede bulunmak zor.