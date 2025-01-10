Disney Plus reklamlı abonelik paketini Türkiye’ye getiriyor: Fiyatlar cep yakacak

Disney Plus çok yakında reklamlı abonelik paketini Türkiye'ye getiriyor.

12 Şubat 2025 tarihinden itibaren tüm kullanıcılar otomatik olarak reklamlı plana geçirilecek.

Platformu reklamsız izlemek isteyen kullanıcılar ise yaklaşık iki kat daha fazla para ödemek zorunda kalacak.

Netflix rakibi popüler dijital platformlar arasında yer alan Disney Plus bir süredir reklamlı abonelik planı üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yıl belirli ülkelerde kullanıcılara sunulan uygun fiyatlı bu paket büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Kullanıcıların daha bütçe dostu rakamlardan platforma erişmelerine yardımcı olan seçenek şimdi Türkiye’de de kullanıcılarla buluştu.

Disney’den gelen bilgilere göre yeni abonelik seçeneği önümüzdeki ay kullanıcıların erişimine açılacak. Bununla birlikte reklamlı plan opsiyonunun ciddi bir fiyat farkına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Yeni seçenek reklamsız plandan iki kat daha ucuz olacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Disney Plus reklamlı abonelik paketi ne kadar? İşte fiyatı

Popüler akış hizmeti Disney Plus reklamlı üyelik seçeneği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu seçenek 164,90 TL karşılığında elde edilebilecek. Reklamsız üyelik seçeneği ise 349,90 TL olacak:

Disney+ reklamlı abonelik paketi: 164,90 TL

164,90 TL Disney+ reklamsız abonelik paketi: 349,90 TL

Disney Plus Türkiye reklamlı abonelik paketi seçeneğini 12 Şubat 2025 tarihinde kullanıcılarla buluşturacak. Halihazırda platforma üye olan tüm kullanıcılar otomatik olarak reklamlı pakete geçirilecek. Reklamsız bir şekilde platformdan yararlanmak isteyen kullanıcıların ise paketlerini yükseltmeleri gerekecek.

Disney+ zam yapmak yerine kullanıcıları reklamlı pakete yönlendiriyor

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Şu anda Disney Plus fiyatı aylık 164,90 TL, yıllık ise 1.649 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yani platform aslında reklamsız abonelik paketiyle kullanıcılara bir avantaj değil, dezavantaj sunuyor.

Halihazırda Disney Plus’ı reklamsız bir şekilde kullanan kullanıcılar ne yazık ki önümüzdeki aydan itibaren aynı paraya reklam izlemek zorunda kalacak. Dolayısıyla Disney’in yeni yılda zam yapmak yerine çözümü reklamlı paket seçeneğini getirmekte bulduğunu söylemek mümkün.

Son olarak Disney Plus reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri arasında reklam dışında bir fark sunmayacak. Her iki pakette de kullanıcıların 4K UHD ve HDR video kalitesine ulaşabilmeleri mümkün kılınacak. Ayrıca reklamlı pakette de yine 4 ekrandan eşzamanlı izleme ve 10 cihaza kadar indirme gibi özelliklerin kullanılabileceğini ekleyelim.

Reklamlı abonelik paketini kullanan kişi sayısı artıyor

Disney, CES 2025 etkinliğinde düzenlediği panelde reklamlı abonelik paketi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Deadline’ın haberine göre global olarak Disney+, Hulu ve ESPN+ ciddi bir büyüme kaydetti. Üç platformun son altı ayda ortalama 157 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığı vurgulandı.

Burada sözü edilen “aylık aktif kullanıcı” ifadesi reklamlı olarak söz konusu platformları kullanan kişi sayısını tesmil ediyor. Yani 157 milyon internet kullanıcısının Disney+, Hulu ya da ESPN+ platformlarını reklam seçeneğiyle tercih ettiği gözler önüne seriliyor.

Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika pazarında aktif olan Hulu ve ESPN+ platformları sayesinde bu bölgeden 112 milyon kullanıcının reklamlı abonelik paketine yöneldiği vurgulanıyor. Kalan 45 milyon aktif kullanıcı ise Disney+ sayesinde global pazardan geliyor.