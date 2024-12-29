Telegram, Premium abonelikler sayesinde tarihi bir gelir elde etti

Telegram bu yıl tarihi bir kazanç sağlamayı başardı.

Pavel Durov'a göre platform, tarihinde ilk defa kar elde ederek kazançlı bir yeni döneme adım attı.

Bu gelirin önemli bir kısmının ise Premium abonelik hizmeti sayesinde elde edildiği vurgulanıyor.

WhatsApp alternatifi popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, platformun kurucusu ve CEO’su olan Pavel Durov’un açıklamasına göre kuruluşundan bu yana ilk karını elde etti. Yapılan bu dikkat çekici açıklama, X’te paylaşılan bir gönderi üzerinden duyuruldu.

Her geçen gün büyümeye devam eden Telegram uygulaması Pavel Durov’a göre 2024 yılında 2 milyar doları aşacak bir gelir sağlayacak. Bununla birlikte platformun elde edeceği tahmini kar, kripto para birimi geliri hariç 500 milyon doların üzerinde olacak.

Telegram Premium kullanıcı sayısı 12 milyonu aştı

2024 yılında büyük bir gelir elde etmeyi başaran Telegram, özellikle de Premium abonelik hizmeti sayesinde öne çıkmayı başarıyor. Telegram’ın ücretli abone sayısını üç kata çıkararak 12 milyondan fazla Premium kullanıcıya sahip olduğu biliniyor. Öte yandan şirket son dört yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık borçlanma senedi ihraç etti. Bu tutarın büyük bir kısmı, hisselerin değer kazanmasından yararlanılarak 2023 yılının üçüncü çeyreğinde ödendi.

WhatsApp rakibi anlık mesajlaşma platformu, bu yıl Telegram Business ve ortaklık programı gibi yeni gelir kaynaklarına yatırım yaptı. Durov’a göre söz konusu girişimler, platformun bağımsızlığı ve kullanıcı haklarına saygıyı korurken finansal sürdürülebilirliğe ulaşmanın da mümkün olduğunu gösteriyor.

Telegram kurucusu Pavel Durov, 10 yıla kadar hapisle yargılanıyor

Telegram kurucusu Pavel Durov, bu yılın Ağustos ayında Fransa’da emniyet güçleri tarafından yakalandı. Beş gün boyunca gözaltında tutuldu. Fransız savcılığı Durov’u platformun bir nevi göz yumduğu çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı suç ortağı olmakla suçladı.

Buna karşı Telegram yaptığı savunmasında Avrupa Birliği yasalarına uyduğunu iddia etti. Fransız vatandaşlığına sahip olan Pavel Durov, davaya kefaletle yanıt verdi. Fakat yine de Durov’un 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.