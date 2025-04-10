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    OnePlus 13T’nin tasarımı ve sürpriz renk seçeneği ortaya çıktı

    Performans canavarı donanıma sahip olacak OnePlus 13T'nin tasarımı ve göz alıcı pembe renk seçeneği ortaya çıktı.
    OnePlus 13T
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    • OnePlus 13T için geri sayım başlarken, cihazla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
    • Merakla beklenen cihazın pembe renk seçeneği sızdırıldı.
    • Göz alıcı bir tasarım sunacak model, soluk tondaki tasarımıyla dikkat çekecek.

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen kompakt akıllı telefon modeli OnePlus 13T ilk lansmanını Çin’de gerçekleştirecek. Ardından cihaz uluslararası pazarlara açılacak. Markanın pek çok hayranı, özellikle de daha önce kesin iptal söylentilerinin ortaya çıkmasının ardından, üreticinin T serisini yeniden sunma kararını ilgiyle takip ediyor.

    OnePlus T serisi yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni gelen model, gelişmiş özellikler ve uygun fiyat gibi cazip unsurların bir karışımını vaat ediyor. Alışılmış amiral gemilerine karşı öne çıkan alternatiflerden bir tanesi olacak gibi görünüyor.

    OnePlus 13T’nin pembe renk seçeneği görüldü

    OnePlus yaklaşmakta olan kompakt akıllı telefonunun birçok yönünü gizli tutmaya çalışsa da sızdırılan son raporlar, cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sunuyor. En son sızıntılardan biri de cihazın görünümünü kişiselleştirmek isteyenler için önemli bir ayrıntı olan renk seçenekleriyle ilgili oluyor.

    OnePlus 13T pembe renk seçeneği
    OnePlus 13T’nin pembe renk seçeneği / Kaynak: Ishan Agarwal

    İnternete sızdırılan bir görselde OnePlus 13T’nin pembe renkte olduğu görülüyor. Fakat bu renk çok soluk bir tona sahip. Karşılaştırma görselinde cihazın yanında bir iPhone 15’in yer alması bu algıyı güçlendiriyor. OnePlus 13T’nin pembe renginin Apple’ın seçeneğinden daha az canlı göründüğü açıkça fark edilebiliyor.

    OnePlus 13T teknik özellikleri

    OnePlus’ın merakla beklenen yeni telefonunun global pazara gelip gelmeyeceği henüz ne yazık ki resmi olarak doğrulanmadı. Şu an için tek kesinlik Çin’deki sunum olarak biliniyor. Ürünün gelecekteki küresel dağıtımı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    OnePlus 13T
    OnePlus 13T’nin tasarımı / Kaynak: Ishan Agarwal

    OnePlus tarafından 13T ile ilgili olarak doğrudan doğrulanan tek teknik detay, 6.200 mAh’lik pil kapasitesi olarak biliniyor. Öte yandan daha önce sızdırılan raporlarda, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç LTPO OLED ekrandan söz ediliyor.

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    Performans açısından ise üst seviye cihazın kalbinde Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Elite yonga seti yer alacak. Kamera bölümünde 50 MP ana sensör ve 2x optik zoom destekli 50 MP telefoto lensin yer aldığı ikili bir set sunulacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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