Samsung Galaxy M56 ön kamerasıyla fark yaratacak

Samsung, 17 Nisan'da yeni orta seviye telefonunu duyuracak.

Galaxy M56'nın ön kamerasının 4K HDR video desteğine sahip olacağı söyleniyor.

Arka tarafta üçlü kamera setini destekleyecek cihaz, daha ince bir tasarım sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni orta seviye Galaxy M56 modeli daha önce yalnızca üst seviye telefonlarda yer alan 4K HDR video desteğini ön kamera desteğine sahip olacak. Bu anlamda cihaz, orta segment akıllı telefonlar için çıtayı bir adım yukarı taşıyacak.

Mobil fotoğrafçılar için ilgiyle karşılanan bu yeni özellik, cihazı kaliteli selfie çekimleri ve video kayıtlar yapmak için kullanmayı düşünenler adına iyi bir pozisyona konumlandırıyor. Yüksek performansıyla öne çıkacak modelin etkileyici özellikler sunacağı aktarılıyor.

Sadece 7,2 mm kalınlığında olacak Galaxy M56, selefi M55’ten daha ince olmasına rağmen 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Cihazın ağırlığı ise 180 gram olarak karşımıza çıkacak. Samsung’a göre bu yapı, 2 metreye kadar düşmelere karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan Gorilla Glass Victus+ ile korunacak.

Super AMOLED+ ekran artık yüzde 33 daha parlak ve yüzde 36 daha az çerçeveye sahip olacak. Panelde ayrıca parlak ışıkta görüşü iyileştirerek dış ortamlarda daha fazla konfor sunan Vision Booster özelliği de yer alacak.

Samsung Galaxy M56 kamera özellikleri belli oldu

SamMobile’ın haberine göre Samsung, Galaxy M56’yı üçlü arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkaracak. 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens yer alacak.

Ancak kamera tarafında en dikkat çekici yenilik, artık 10 bit derinlik ve HDR ile saniyede 30 kare hızında 4K videolar kaydeden 12 MP’lik ön kamera olarak karşımıza çıkacak.

Galaxy A56 serisinden miras alınan bu özellik, Galaxy M56’yı özellikle yüksek çözünürlüklü selfie ve vlog’lara öncelik veren içerik üreticileri için Galaxy S25 gibi üst düzey modellere yakınlaştıracak.

Kamerada ayrıca yapay zeka görüntü işlemcisi (AI ISP) sayesinde 2x yakınlaştırma ile portre çekimleri destekleniyor. Düşük ışık koşullarında fotoğraf çekimlerinde iyileştirmeler yapılıyor.

17 Nisan’da piyasaya çıkacak

Galaxy M56’nın çıkış tarihi için 17 Nisan’a işaret ediliyor. Cihazın ilk etapta Hindistan’da satışa sunulacağı söyleniyor.

Merakla beklenen cihazın yalnızca Amazon üzerinden satışa sunulacağı aktarılıyor. Modelin önümüzdeki aylarda Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara ulaşması bekleniyor.

Galaxy A56’dan esinlenmesine rağmen Galaxy M56, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy A55 ile aynı çip olan Exynos 1480 işlemciyle gelecek. Orta seviye telefon modeli kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlayacak.

Son olarak Samsung’un orta seviye bir cihaz seçerken önemli bir nokta olan cihazın uzun ömürlülüğünü de ön planda tutacağı belirtiliyor. İddialara göre cihaz altı büyük Android sistem güncellemesine sahip olacak.