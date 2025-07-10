X CEO’su Linda Yaccarino görevinden istifa etti

X CEO’su Linda Yaccarino "iki harika yılın" ardından istifa ettiğini açıkladı.

Yaccarino, Elon Musk ile X'i bir "Super App" vizyonuna taşımaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Bir sonraki CEO'nun seçimi platformun geleceğini gösterecek gibi görünüyor. Fakat bu koltuğa kimin oturacağı şu anda belirsizliğin koruyor.

X CEO’su Linda Yaccarino görevinden istifa ettiğini duyurdu. Son dönemde yaşanan tartışmalar, yeniden yapılanma ve yoğun kamuoyu baskısıyla geçen iki yıllık görev süresinin sona ermesine neden olmuş gibi görünüyor.

Haziran 2023’te Elon Musk tarafından atanan Yaccarino, sosyal medya platformu Twitter’ın X olarak yeniden markalaşmasının ardından şirkete liderlik eden ilk yönetici oldu. Yöneticinin açıklamasına göre ayrılma kararı “kişisel” bir karardı.

TechCrunh’a göre platformda yeniden liderlik rollerini üstlenecek olan Musk ile mutabakata varılarak alındı. İstifa kararı X’te yayınlanan resmi bir açıklamayla doğrulandı:

“İki inanılmaz yılın ardından 𝕏 CEO’luğundan istifa etmeye karar verdim. @elonmusk ve ben X için vizyonundan ilk bahsettiğimizde, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. Bana ifade özgürlüğünü koruma, şirketi düzeltme ve X’i Super App” fikrine dönüştürme sorumluluğunu emanet ettiği için kendisine çok minnettarım. X ekibiyle inanılmaz gurur duyuyorum. Birlikte başardığımız tarihi iş dönüşümü gerçekten olağanüstüydü. Kullanıcılarımızın, özellikle de çocukların güvenliğini önceliklendirmek ve reklamverenlerin güvenini yeniden tesis etmek için gereken kritik erken çalışmalara başladık. Bu ekip, Topluluk Notları ve yakında X Money gibi çığır açan yeniliklerden, platforma en ikonik sesleri ve içerikleri getirmeye kadar durmaksızın çalıştı. Şimdi ise, X’in @xai ile yeni bir döneme girmesiyle en iyisi henüz gelmedi. X, tüm sesler için gerçek bir dijital kent meydanı ve dünyanın en güçlü kültür sinyalidir. Kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteği olmadan bunu başaramazdık. Dünyayı değiştirmeye devam ederken hepinizi destekleyeceğim. Her zamanki gibi, X’te görüşürüz.”

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏. When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

X’in ‘Super App’ vizyonunun mimarı görevden ayrıldı

Yönetici, Elon Musk’ın satın almasının ardından ağın reklamverenler nezdindeki itibarını yeniden tesis etme misyonuyla görevi devraldı. NBCUniversal’da eski reklamcılık başkanı olan Yaccarino, kurumsal pazarda deneyim sahibiydi, ancak reklam gelirlerindeki düşüşü durdurmakta zorlandı.

“İfade özgürlüğü ile hesap verebilirlik arasında denge kurma” sözü vermesine rağmen Musk’ın algoritma, içerik denetimi ve ağın yapay zeka sistemi Grok üzerinde güçlü bir kontrole sahip olması nedeniyle eylemleri tek taraflı kararların gölgesinde kaldı.

Görev süresinin en tartışmalı anlarından biri, Kasım 2023’te katıldığı bir konferansta, platformdaki aşırı söylemlerin yükselişine rağmen büyük markaların X’te varlığını sürdürmesini savunmak zorunda kalmasıydı. Piyasayı sakinleştirme çabaları Apple, IBM ve Disney gibi reklamverenlerin kaçmasını engelleyemedi.

Öte yandan Yaccarino şirket içindeki sınırlı rolü nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Şirket içinden kaynaklara göre birçok stratejik karar doğrudan Elon Musk ve teknik ekibi tarafından alınmaya devam etti. Sonuç olarak bu da CEO’yu yönetici rolünden ziyade sembolik bir role indirgedi.

Elon Musk’tan açıklama geldi

Elon Musk, X hesabından Yaccarino’ya katkıları için teşekkür ettiği ve sonraki adımlarında başarılar dilediği bir mesaj yayınladı. Ayrıca olası yeni bir liderlik rolünü değerlendirirken geçici CEO olarak görevine devam edeceğini duyurdu:

“Katkılarınız için teşekkür ederiz.”

Thank you for your contributions — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2025

Linda Yaccarino’nun ayrılışıyla birlikte sosyal ağ X, yeni bir belirsizlik dönemine giriyor. Musk’ın platformu satın almasından bu yana piyasa değerini kaybetti. Pek çok ülkede düzenleyici sorunlarla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda iç yeniden yapılanma sürecinden geçti.

X bu yeni geçişle karşı karşıya kalırken diğer platformlar da stratejik değişikliklerle ilerliyor. Örneğin TikTok, yasal baskılara yanıt olarak ABD’de ayrı bir uygulama başlatabilir.