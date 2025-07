X CEO’su Linda Yaccarino görevinden istifa etti

X CEO’su Linda Yaccarino görevinden istifa ettiğini duyurdu. Son dönemde yaşanan tartışmalar, yeniden yapılanma ve yoğun kamuoyu baskısıyla geçen iki yıllık görev süresinin sona ermesine neden olmuş gibi görünüyor.

Haziran 2023’te Elon Musk tarafından atanan Yaccarino, sosyal medya platformu Twitter’ın X olarak yeniden markalaşmasının ardından şirkete liderlik eden ilk yönetici oldu. Yöneticinin açıklamasına göre ayrılma kararı “kişisel” bir karardı.

TechCrunh’a göre platformda yeniden liderlik rollerini üstlenecek olan Musk ile mutabakata varılarak alındı. İstifa kararı X’te yayınlanan resmi bir açıklamayla doğrulandı:

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025