X (Twitter) popüler kullanıcı adlarını 50 bin dolara satıyor

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu ve son bir yıl içinde büyük bir dönüşüm gerçekleştiren popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) eski veya devre dışı bırakılmış kullanıcı adlarını 50 bin dolar seviyesinde fiyatlarla satmaya başladı. Platform bu adımla birlikte markalar ve influencerlar için yeni fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda böylelikle yeni bir pazar açarak gelir seçeneklerini çeşitlendiriyor.

Alınan bu dikkat çekici karar, iş insanı Elon Musk’ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği ve yeni kullanıcı adları sunmak için o sıralarda meydana gelen yasaklama dalgasından yararlanma arzusunu ifade ettiği duyurusunun ardından karşımıza çıktı. İlk etapta yalnızca botların ve troll hesapların ağırlıkla olduğu terk edilmiş hesaplar listesine karşı geliştirilen bu seçenek, şimdi şirket için oldukça cazip bir para kazanma stratejisi haline gelmiş durumda.

X etkin olmayan pek çok hesabı silecek

Daha önce gerçekleştirmiş olduğu bir açıklamada Elon Musk, X’te ilgi çekici kullanıcı adlarını özgür bırakabilmek için aktif olmayan hesapları silme hamlesi gerçekleştireceklerini ifade etmişti. Profilinde çoğunlukla spam kaynakları olan, etkin olmayan hesapların aşırı fazla olduğunu vurgulayan Musk, bunu engellemek için böyle bir adım atacaklarının kaçınılmaz olduğunu dile getirmişti.

Forbes tarafından aktarılan bilgilere göre şirket bu konuda önemli bir hamlede bulundu. Ortaya çıkan bilgiler, şirketin resmiyete dökmeden ve kamuya açıklamadan önce bu profilleri ilgilenen kişiler ile bir araya getirmeye çalışıyor. Şirketlerle de sıkı bir iletişim sürdüren X, jenerik kelimelerden oluşan popüler kullanıcı adlarını satarak yeni bir kazanç modeli oluşturmayı test ediyor.

Kullanıcıların 30 günde bir oturum açması gerekiyor

X şu anda etkin olmayan kullanıcı adı satışlarını kapalı bir şekilde yürütüyor. İlerleyen süreçte platformun bu işi bir pazar haline dönüştürüp dönüştürmeyeceği şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Öte yandan uygulamanın kullanım koşulları arasında profillerin etkisiz bir duruma düşmesini ve silinme ihtimalini engellemek adına kullanıcıların en az 30 günde bir oturum açması gerektiği vurgulanıyor.

X bu süreçte pek çok etkin olmayan hesabı kapatarak yeni kullanıcı adlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacak. Fakat X’te (eski adıyla Twitter’da) kullanıcı adı satışları zaten yıllardır internet kullanıcıları tarafından halihazırda gerçekleştiriliyor. Ancak şimdi farklı olan, şirketin bizzat bu işe el atması oluyor.