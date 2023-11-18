X (Twitter), LinkedIn benzeri iş arama özelliğini sunuyor

Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) web sürümünde önemli bir yeniliğe imza attı. Elon Musk’ın sahibi olduğu platform, artık kullanıcıların iş ilanları aramasına izin verecek. X Job Search adı verilen yeni araç, doğrulanmış hesaplar için Ağustos ayından bu yana Beta sürümünde kullanılıyor. Fakat şimdi özellik, nihayet tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda.

X’in yeni iş arama özelliği, açık iş pozisyonlarını listelemeye yönelik son derece basit ve pratik bir deneyime kapı aralıyor. Üst tarafta yer alan arama alanında yalnızca iki filtreleme seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar burada anahtar kelimelere göre arama yapabilecekleri bir alan ya da konum tanımlamak için başka bir alanla karşılaşıyor.

X Job Search, Türkiye’de de kullanıma sunuldu

X’in yeni özelliği şu anda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada kullanılabiliyor. İş arama aracı, şimdiden ülkemizde pek çok ilanı listeliyor. Öne çıkan iller arasında Ankara ve İstanbul dikkat çekerken; ilan veren markalar arasındaysa Tesla Europe, Gusto, Udemy, Netflix Türkiye, OKX gibi isimler yer alıyor.

Platformda pek çok alanda iş ilanlarına yer veriliyor. Bunlar arasında yazılım mühendisi, ürün müdürü, veri bilimcisi, servis müdürü, satış danışmanı, araç hazırlama uzmanı, servis sorumlusu, reklam kalitesi değerlendiricisi, proje yöneticisi, içerik editörü ve sosyal medya & influencer pazarlama uzmanı gibi pozisyonlarda ilanlar bulunuyor.

Başlangıçta bazı negatif unsurlar dikkat çekiyor

Basit bir arayüz ve kolay bir kullanım sunan X Job Search, yine de bazı olumsuz unsurlar içeriyor. Şimdilik platform ne yazık ki yalnızca İngilizce dil desteği içeriyor. Fakat platformun minimal bir kullanıma sahip olması nedeniyle bu problem bazı kullanıcılar tarafından göz ardı edilebiliyor.

Öte yandan hizmet, şimdilik maalesef ki platform üzerinden iş başvurusu yapılabilecek bir kaynak barındırmıyor. Platformdaki “Apply now” yazılı başvuru butonu, kullanıcıları ilgili markanın resmi internet sitesindeki ilan sayfasına yönlendiriyor.

x.com/jobs adresi üzerinden erişebileceğiniz hizmet, muhtemelen ilerleyen süreçte çok daha fazla özelliği bünyesinde toplayacak. Platform kısa süre önce gizlilik politikasını değiştirmiş, kullanıcıların mesleki geçmişleri ile alakalı verilerin toplanmasına izin verecek şekilde güncelleme yapmıştı. Bu da platformun ileride daha gelişmiş bir iş arama hizmeti sunmayı planladığının sinyalini veriyor olabilir.