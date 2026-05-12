    Steam çöktü mü, neden açılmıyor? (13 Mayıs 2026 erişim sorunu)

    13 Mayıs 2026 gece saatlerinde "Steam çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar platforma erişmekte güçlük yaşıyor.
    • 13 Mayıs Çarşamba gece saatlerinde dünya genelinde Steam platformunda erişim sorunu yaşanıyor.
    • Kullanıcılar, platforma girişte çeşitli hata uyarılarıyla karşılaşıyor.
    • Bağlantı sorunları yalnızca oyun girişlerini değil; aynı zamanda indirme, mağaza gezintisi ve internet sitesi üzerinden satın alımları da kapsıyor.

    Popüler oyun platformu Steam çöktü mü, neden açılmıyor? Şu anda dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Valve şirketinin sahibi olduğu platforma erişmekte güçlük yaşıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, ciddi bağlantı problemlerine işaret ediyor.

    Steam erişim sorunu DownDetector gibi platformlar tarafından da doğrulandı. Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlamakta zorlanırken, aynı zamanda platformun sunmuş olduğu temel hizmetlerde de çeşitli aksaklıkların meydana geldiği ifade ediliyor.

    Problemin sebebi henüz bilinmiyor

    Steam kullanıcıları şu anda istemciyi başlattıklarında ağa bağlanamadıklarına dair uyarı mesajı ile karşılaşıyor. Bununla birlikte mağaza sayfasının yüklenmemesi ya da aktif indirmelerin devam etmemesi gibi çeşitli problemler de bildiriliyor.

    Steam erişim sorunu
    Kaynak: DownDetector

    Şimdilik Valve ekibinden söz konusu erişim sorununa ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar arasında sorunun ne kadar süre daha devam edeceğine dair belirsizlik tartışmaları da artırıyor.

    Bununla birlikte Steam erişim sorunu şu anda global çapta yaşanıyor. Yani sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirtelim. Farklı kıtalardaki sunucularda da benzer problemler görülüyor.

    Uygun fiyatlı oyunlar için en iyi Steam alternatifi oyun platformları

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

