Steam çöktü mü, neden açılmıyor? (13 Mayıs 2026 erişim sorunu)

13 Mayıs Çarşamba gece saatlerinde dünya genelinde Steam platformunda erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılar, platforma girişte çeşitli hata uyarılarıyla karşılaşıyor.

Bağlantı sorunları yalnızca oyun girişlerini değil; aynı zamanda indirme, mağaza gezintisi ve internet sitesi üzerinden satın alımları da kapsıyor.

Popüler oyun platformu Steam çöktü mü, neden açılmıyor? Şu anda dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, Valve şirketinin sahibi olduğu platforma erişmekte güçlük yaşıyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler, ciddi bağlantı problemlerine işaret ediyor.

Steam erişim sorunu DownDetector gibi platformlar tarafından da doğrulandı. Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlamakta zorlanırken, aynı zamanda platformun sunmuş olduğu temel hizmetlerde de çeşitli aksaklıkların meydana geldiği ifade ediliyor.

Problemin sebebi henüz bilinmiyor

Steam kullanıcıları şu anda istemciyi başlattıklarında ağa bağlanamadıklarına dair uyarı mesajı ile karşılaşıyor. Bununla birlikte mağaza sayfasının yüklenmemesi ya da aktif indirmelerin devam etmemesi gibi çeşitli problemler de bildiriliyor.

Şimdilik Valve ekibinden söz konusu erişim sorununa ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar arasında sorunun ne kadar süre daha devam edeceğine dair belirsizlik tartışmaları da artırıyor.

Bununla birlikte Steam erişim sorunu şu anda global çapta yaşanıyor. Yani sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirtelim. Farklı kıtalardaki sunucularda da benzer problemler görülüyor.

Detaylar ekleniyor…