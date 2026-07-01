Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler

    Apple Music 10. yılında ücretsiz plan sunacak

    Piyasada 10. yılını geride bırakmaya hazırlanan Apple Music, nihayet reklam destekli ücretsiz bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.
    Reklam
    • Apple Music, 10. yaşında ilk kez reklam içeren ücretsiz bir abonelik modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
    • Android için yayınlanan en son Beta sürümünün kodlarında, şarkı atlama kısıtlamalarına dair yeni ifadeler tespit edildi.
    • Platformun bu hamlesi, Spotify ile olan rekabette önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

    Apple Music, 10. yıl dönümünü iş modelinde radikal bir değişiklik ile kutluyor. Bu değişim, Spotify ile doğrudan rekabet edecek ücretsiz, reklam destekli bir planın oluşturulmasını içeriyor.

    Apple’ın bu dikkat çeken hamlesi, şirketin müziğe değer verme felsefesi ile yeni aboneler çekme ihtiyacı arasında denge kurma zorluğunu yansıtıyor. Platform, piyasadaki 10 yıllık varlığıyla bağlantılı olarak, müzik deneyimini geliştirmek için bir dizi özellik sunmaya başladı.

    Reklam

    Apple Music’in sürpriz hamlesi “Beta” sürümünde ortaya çıktı

    Apple Music’in en son Android Beta sürümünün kodunda yer alan ifadelerde, reklamlı ücretsiz bir planın uygulanacağına dair söylentiler yer alıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünden bu ifadelere detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

    Apple Music'in sürpriz hamlesi "Beta" sürümünde ortaya çıktı
    Kaynak: @aaronp613 / X (Twitter)

    Tarihsel olarak Apple bu tür bir hamleden kesin bir dille kaçınmış ve platformu “bedava verilmemesi gereken bir sanat eseri” olarak lanse etmişti. Bununla birlikte en son söylentiler şirketin planlarını değiştirebileceğini gösteriyor.

    AppleInsider’ın iddialarına göre Apple Music ile ilgili öne çıkan olasılıklardan biri ücretsiz bir plan, diğeri ise şarkı atlama konusunda sınırlamalar içeren düşük maliyetli bir abonelik modeli olarak karşımıza çıkıyor.

    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

    Öte yandan var olduğu yıllar boyunca platform, uzmanlar ve küresel radyo Apple Music 1 tarafından oluşturulan “Temel” çalma listelerini uygulamasıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak tür için aramayı iyileştiren özel bir uygulama olan Apple Music Classical da mevcut.

    Apple Music ayrıca ek ücret ödemeden varsayılan olarak Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses gibi özellikler sunarak yapımcıları yeni formatları benimsemeye teşvik ediyor. Bu yılın Mart ayından beri platform, kullanıcıların metinsel açıklamalarından çalma listeleri oluşturan “Çalma Listesi Alanı” özelliğine de yapay zekayı entegre etti.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.