Apple Music 10. yılında ücretsiz plan sunacak

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Apple Music, 10. yaşında ilk kez reklam içeren ücretsiz bir abonelik modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Android için yayınlanan en son Beta sürümünün kodlarında, şarkı atlama kısıtlamalarına dair yeni ifadeler tespit edildi.

Platformun bu hamlesi, Spotify ile olan rekabette önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Apple Music, 10. yıl dönümünü iş modelinde radikal bir değişiklik ile kutluyor. Bu değişim, Spotify ile doğrudan rekabet edecek ücretsiz, reklam destekli bir planın oluşturulmasını içeriyor.

Apple’ın bu dikkat çeken hamlesi, şirketin müziğe değer verme felsefesi ile yeni aboneler çekme ihtiyacı arasında denge kurma zorluğunu yansıtıyor. Platform, piyasadaki 10 yıllık varlığıyla bağlantılı olarak, müzik deneyimini geliştirmek için bir dizi özellik sunmaya başladı.

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Apple Music’in sürpriz hamlesi “Beta” sürümünde ortaya çıktı

Apple Music’in en son Android Beta sürümünün kodunda yer alan ifadelerde, reklamlı ücretsiz bir planın uygulanacağına dair söylentiler yer alıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünden bu ifadelere detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

Tarihsel olarak Apple bu tür bir hamleden kesin bir dille kaçınmış ve platformu “bedava verilmemesi gereken bir sanat eseri” olarak lanse etmişti. Bununla birlikte en son söylentiler şirketin planlarını değiştirebileceğini gösteriyor.

AppleInsider’ın iddialarına göre Apple Music ile ilgili öne çıkan olasılıklardan biri ücretsiz bir plan, diğeri ise şarkı atlama konusunda sınırlamalar içeren düşük maliyetli bir abonelik modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan var olduğu yıllar boyunca platform, uzmanlar ve küresel radyo Apple Music 1 tarafından oluşturulan “Temel” çalma listelerini uygulamasıyla öne çıkıyor. Buna ek olarak tür için aramayı iyileştiren özel bir uygulama olan Apple Music Classical da mevcut.

Apple Music ayrıca ek ücret ödemeden varsayılan olarak Uzamsal Ses ve Kayıpsız Ses gibi özellikler sunarak yapımcıları yeni formatları benimsemeye teşvik ediyor. Bu yılın Mart ayından beri platform, kullanıcıların metinsel açıklamalarından çalma listeleri oluşturan “Çalma Listesi Alanı” özelliğine de yapay zekayı entegre etti.