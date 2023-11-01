X Çevresi (X Circle) bugün kapanıyor

Elon Musk yönetiminde büyük bir dönüşüm gerçekleştiren X (eski adıyla Twitter) bugün önemli bir özelliğine veda ediyor. İlk olarak 2022 yılının Ağustos ayında duyurulan Twitter Çevresi (Twitter Circle) özelliği, Meta’nın popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da yer alan Yakın Arkadaşlar işlevinin bir benzeri olarak karşımıza çıktı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, belirli bir kişi grubu ile gönderi alışverişi yapılmasına imkan tanıdı.

Kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan bu özellik için Eylül ayında üzücü haber verildi. Şirket, çok yakında bu özelliğin kullanımdan kaldırılacağını açıkladı. O beklenen gün geldi ve platform, Circle özelliğine veda etti. Fakat ne yazık ki şirket henüz bu özelliğin neden kaldırıldığını açıklamadı. Pek çok kişinin kullandığı bu araç, beklenmedik bir şekilde rafa kaldırıldı.

X Çevresi özelliği artık kullanılamıyor

Şirket, Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu açıklamada, 31 Ekim tarihinden sonra X Çevresi (X Circle) özelliğinin artık kullanılamayacağını duyurmuştu. Dolayısıyla bugünden itibaren arkadaş topluluklarınız arasında içerik yayınlamanız ya da kişileriniz ile başka listeler oluşturmanız ne yazık ki mümkün olmayacak. Fakat daha önce yayınlanan gönderiler Circle’da seçilen kişiler tarafından görüntülenmeye devam edecek.

X, kullanıcılar için eski yayınlara erişimi engellemek adına profilleri listeden silme imkanı sağlayacak. Fakat bu işlem yalnızca kişinin takibi bıraktığı senaryoda mümkün olabilecek. Bunun yanı sıra aynı profili daha sonra, hesabı X Çevresi’ne tekrar eklemeden yeniden takip edebileceksiniz. Bu özellik ile birlikte oluşturulan gönderiler ise içeriği yayınlayan kullanıcılar tarafından rahatlıkla silinebilecek.

Kullanıcılar tepki gösterdi

Geçen yıl kullanıma sunulan X Çevresi özelliği kullanıcılar için pek çok fayda sağlıyordu. Kullanıcıların paylaşmış oldukları gönderileri yalnızca belirli bir grup takipçisi ile sınırlı tutmasına fayda sağlayan işlev, kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlıyordu.

Gizlilik konusunda da önemli bir özellik olan bu işlev, kullanıcıların bazı paylaşımlarını herkesten gizli yapıp belirli kişilere iletmelerine yardımcı oluyordu. Bu sayede daha kişisel paylaşımlar yapılmasına fırsat sunan platform, ne yazık ki bu özelliğin kaldırılmasıyla birlikte kullanıcılardan tepki topladı. Pek çok kişi, sebepsiz bir şekilde yayından kaldırılan özellikle alakalı eleştirilerini paylaştı.