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    WordPress yapay zeka destekli site oluşturma aracını duyurdu

    WordPress yapay zeka destekli internet sitesi oluşturma aracını tanıttı. Yeni araç, dakikalar içinde site oluşturmanıza yardımcı oluyor.
    WordPress
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    • WordPress, yapay zeka tabanlı yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.
    • AI desteği sayesinde kullanıcılar yalnızca birkaç dakikada internet sitesi oluşturabilecek.
    • Erken erişim aşamasında olan bu aracın çok yakında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

    Yapay zeka teknolojileri birçok alanda insanlığın hayatını kolaylaştıran işlevsel yetenekler ortaya koyuyor. Bunlardan biri de internet sitesi oluşturma sürecinde işleri oldukça basitleştirmesi olarak nitelendiriliyor.

    Web sitesi oluşturmaya yardımcı olmasıyla bilinen bir araç olan WordPress, yeni web sitesi oluşturucusunun yardımıyla yapay zekayı kullanarak internet sitelerini tamamen sıfırdan oluşturmaya başlayacağını duyurdu. Kullanıcılar için basit ve pratik bir deneyim vaat eden platform, yeni AI aracıyla ilgili merak edilen tüm detayları paylaştı.

    WordPress dakikalar içinde web sitesi oluşturmanızı sağlıyor

    WordPress’in duyurduğu yeni yapay zeka tabanlı özellik henüz erken erişim aşamasında. Tamamen hazır olmayan bu sistem tam metinler, kişiselleştirilmiş düzen, oluşturulmuş görseller ve fark yaratan birçok başka ayrıntıyla eksiksiz bir web sitesi geliştirmeyi vadediyor.

    WordPress.com’a göre bu yapay zeka aracı sayesinde “güzel ve işlevsel” web sitelerini dakikalar içinde oluşturmak mümkün hale geliyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse genellikle geleneksel yöntemlerle tatmin edici bir sonuç elde etmek için birkaç saat sürecek bir işlem gerçekleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla platformun yeni aracı şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

    Yeni yapay zeka oluşturucusu henüz bu başlangıç ​​kullanım döneminde olduğu için e-ticaret ya da daha gelişmiş özelliklerin entegre edildiği diğer web siteleri gibi daha karmaşık web siteleri geliştirme yeteneğine sahip değil. Yani bu daha karmaşık kısımda veya tamamen kendi istediği tarzda bir şeye sahip olmayı tercih edenler için hala bir işgücüne ihtiyaç duyuluyor.

    The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre yeni özelliği test etmek için bir WordPress hesabınız olması ve bunu WordPress AI Site Builder’a bağlamanız yeterli olacak. Ayrıca yapay zeka ile oluşturduğunuz web sitenizin kullanılabilir olmasını sağlamak için mutlaka bir hosting planı garantilemeniz gerektiğini de belirtmekte fayda var. Fiyatlar genellikle plana ya da süresine göre değişiklik gösteriyor.

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    Bunu yaptıktan sonra web sitenizin nasıl görünmesini istediğinizi, bir açılış sayfası gibi daha kişisel bir şey mi yoksa genel bir ticari web sitesi mi olacağını konuşmak için sohbet robotunda belirli komutları kullanmanız gerekiyor. Bu sayede resimlerin, başlıkların, renklerin ve daha fazlasının ayrıntılarını kolaylıkla tanımlayabilir, hayalinizdeki internet sitesini birkaç dakikada hazır hale getirebilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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