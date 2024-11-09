Amatör ve profesyonel yazarlar için en iyi blog yazma siteleri arasında öne çıkan seçenekleri sizler için bir araya getirdik. Açmayı hayal ettiğiniz site ister bir günlük niteliğinde olsun, ister hobi-ilgi alanlarınızı paylaşın, ister dizi-film-tiyatro-müzik eleştirileri kaleme alın, ister vatandaş gazeteciliğine soyunun, isterseniz de teknik konularda çeşitli makaleler kaleme alın… Listemizde yer alan platformlar sayesinde kolaylıkla bu hayaliniz için ilk adımı atabilir ve okurlarınızla temasa geçmek için yol çıkabilirsiniz.

Bu içeriğimizde yalnızca en iyi blog yazma siteleri ile ilgili bilgi vermediğimizi, aynı zamanda bir blog sitesi açarken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda da detay vererek akıllardaki soru işaretlerini tümüyle gidermeye çalıştığımızı belirtelim. İşte 2024 yılında kullanabileceğiniz en işlevsel blog oluşturma platformları…

Blog oluşturma sitesi ararken dikkat edilmesi gerekenler

Blog yazma sitesi ararken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri, hizmetin sunduğu SEO seçenekleri olmalıdır. Örneğin arama motoru optimizasyonu konusunda güçlü bir yapıya sahip olan Blögger, Google gibi platformları optimize etmek için dizinlemeyi geliştiriyor ve trafiği yönlendiriyor. Fakat diğer bazı platformlar çeşitli geliştirmeler için birtakım SEO eklentileri sunuyor. Örnek vermek gerekirse bu eklentiler arasında SSS ve yıldız derecelendirme işaretlemeleri gibi seçenekler bulunuyor.

Yeni bir blog açarken, hizmet aldığınız platformun özelleştirme seçeneklerine de önceden göz atmanızda yarar olacak. Bu özelleştirmeler sayesinde blog sitenizi daha ilgi çekici ve cazip bir hale getirebilir, yazılımın size sunduğu temel olanakları esneterek dilediğiniz şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

Öte yandan blog yazarak para kazanma hedefi olanlar, aradıkları blog sitesini seçmeden önce buna özellikle dikkat etmelidir. Sistemin AdSense ile uyumlu olması, aynı zamanda iş ortaklıkları ile reklam almaya müsait bir uygun olması, bu siteden gelir elde etmeniz açısından son derece önemlidir.

Ayrıca seçeneğiniz platformun müşteri desteği konusunda yeterli seviyede olması gerektiğinden de emin olmalısınız. Blog açma siteleri arasında seçim yaparken telefon, e-posta, canlı sohbet ya da chatbot gibi güvenilir bir müşteri desteğine sahip olduğu konusunda aklınızda bir soru işareti kalmamalıdır. Aksi takdirde bloğunuzda bir problem yaşadığınızda, buna karşı çözüm üretme konusunda büyük zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

En iyi blog yazma siteleri 2024 – Detaylı inceleme

Sizler için en iyi blog açma siteleri arasında öne çıkan seçenekleri bir araya getirdik. Bu içeriğimizde ihtiyaçlarınız için en uygun olan hizmetin hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olacağız. İşte o siteler…

NOT: Sıralama rastgele yapılmıştır.

Blogger (Blogspot)

Ücretsiz blog yazma siteleri arasında öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olan Blogger, internet kullanıcılarının yazdıklarını online olarak başkalarıyla paylaşmalarına imkan tanıyor. 1999 yılında Pyra Labs tarafından geliştirilen, 2003 yılındaysa Google tarafından satın alınan platform, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde birçok rakibinin önüne geçmeyi başarıyor.

Blogger’ın avantajları arasında öne çıkan unsurlardan bir tanesi, platformun son derece kolay bir kullanıma sahip olması. Kullanıcı dostu ve minimal bir arayüze sahip olan hizmet, kullanıcıların çok hızlı bir şekilde blog oluşturmalarına imkan tanıyor.

Platformun diğer önemli avantajı ise Google çatısı altında hizmet vermesi nedeniyle SEO tarafında öncelikli bir konuma sahip olması. AdSense üzerinden para kazanma imkanı da sunan bu servis, blog sitenizde reklam kullanarak gelir elde etmenize olanak tanıyor. Blogger’ın SEO’da avantajlı olması da daha fazla kazanç sağlamanızı mümkün kılıyor.

HTTPS hizmeti sayesinde blog sitenizi daha güvenli bir konuma ulaştıran Blogger’ın öne çıkan bir başka avantajı ise gelişmiş özelleştirme seçenekleridir. Platform farklı tema ve özelleştirme opsiyonları ile blog sitenizi daha fazla kişiselleştirebilmenize olanak sağlıyor.

Blogger’ın en büyük ayrıcalıklarından bir tanesiyse tamamen ücretsiz ve sınırsız hoşting alanı sunmasıdır. Herhangi bir yavaşlama olmadan sınırsız depolama alanına sahip olacağımız hizmet, bunun için yüksek fiyatlar talep eden platformlara karşı güçlü bir seçenek haline geliyor. Dolayısıyla uzun vadeli planlarınız için büyük yatırımlar yapmadan Blogger sayesinde kendi internet sitenizi oluşturup yazı yazmanın tadını çıkarabiliyorsunuz.

Tüm bu avantajlı unsurlar, Blogger’ı ücretsiz blog açmak isteyen kullanıcılar için daha cazip hale getiriyor. Fakat yine de daha gelişmiş özelliklere ulaşmak, fazla özelleştirilebilir internet siteleri oluşturmak ve farklı stratejiler ortaya koymak isteyen kullanıcılar başka platformlara yönelmeyi tercih ediyor.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı Bazı kısıtlamalar sunuyor Tamamen ücretsiz kullanım Bağımsızlık eksikliği Çeşitli tasarım şablonları Güvenlik endişeleri Google SEO desteği Destek hizmetleri yetersiz Google AdSense ile gelir elde etme imkanı Özelleştirme konusunda sınırlı

WordPress.com

En iyi blog yazma siteleri arasında dikkat çeken seçenekler arasında WordPress.com karşımıza çıkıyor. Şu anda mevcut internet sitelerinin yaklaşık yüzde 40’ının WordPress yazılımı kullanılarak yapıldığı öne sürülüyor. Platformun bu kadar popüler olmasının sebebi ise gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve işlevsel eklenti paketleri olarak biliniyor. Kodlama yazmadan blog açmak için ideal bir seçenek olan bu hizmet, hem kişisel hem de profesyonel işler için kullanılabiliyor.

WordPress’te yer alan eklentiler aynı zamanda optimizasyon deneyimi daha az olan kullanıcıların bloglarını verimli bir şekilde oluşturmasına da imkan sağlıyor. Gönderileriniz için derecelendirme sistemi ekleyebileceğiniz ve SEO konusunda sitenizi geliştirmenize yardımcı olabilecek iyileştirmeler sunan SEO’ya odaklanan eklentileri de karşımıza çıkıyor. Öte taraftan bloğunuzun daha hızlı yüklenmesini sağlamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için hizmet veren eklentiler de yer alıyor.

Blog yazarları için yaygın olarak kullanılan bir platform olan WordPress, piyasadaki hemen hemen tüm araçlar ile entegrasyon desteği sağlıyor. Pek çok kişiye göre en iyi blog yazma sitesi olarak değerlendirilen WordPress, kullanımı kolay ve sezgisel arayüzü sayesinde yalnızca profesyonellere değil, amatör blog yazarlarına da işlevsel bir deneyim vaat ediyor.

Yine de WordPress.com’un bazı sınırlamalara sahip olduğunu belirtelim. Ana özellikleri kullanmak ve reklamları kaldırmak için bir plan satın almanız gerekiyor. Öte yandan halihazırda bir domain ve hosting’e sahipseniz, WordPress.org üzerinden WordPress’in güncel sürümünü indirip internet sitenize tamamen ücretsiz bir şekilde kurabilirsiniz.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı Ücretsiz paketi sınırlamalara sahip Ücretsiz kullanılabilir Güvenlik riski Geniş özelleştirme seçenekleri Yazılım bilgisi gerekliliği SEO desteği E-ticaret desteği Topluluk ve destek

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WIX

Wix.com 2006 yılında herkesin kodlama becerisine ihtiyaç duymadan kendi harika web sitesini oluşturabileceği bir platform vaadiyle kuruldu. WIX’in şu anda dünya çapında 110 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu belirterek başlayalım.

WIX platformu “herkes web sitesi oluşturabilir” sloganıyla karşımıza çıkıyor. En iyi blog yazma siteleri arasında yer alan bu hizmet, kullanımı son derece kolay olan sürükle-bırak oluşturucu ve web’de varlık göstermek isteyen herkese yardımcı olacak çok sayıda araç barındırıyor. WIX’in özellikle de basit bir şekilde internet sitesi oluşturmak isteyen küçük işletmeler arasında oldukça popüler olduğunu belirtmekte fayda var.

Wix Artificial Design Intelligence (ADI) adı verilen yapay zeka sistemi sayesinde hızlı ve zahmetsiz bir şekilde web sitesi oluşturma imkanına sahip olabilirsiniz. WIX ADI yapay zekadan yararlanarak kullanıcıların isteklerine göre bir internet sitesi oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bunun için hayal ettiğiniz tasarımın ana hatlarını belirten birkaç soruyu cevaplandırabilir, gerisini WIX’in yapay zekasına bırakabilirsiniz.

SEO yetenekleriyle de öne çıkan WIX platformu yönlendirmeler, XML site haritalarına ve özel URL’lere erişim ve robots.txt dosyasını düzenleme gibi iddialı özelliklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca farklı sektörlere göre uyarlanmış 900’un üzerinde tasarım şablonu sunuluyor. Birbirinden ayrı gereksinim ve tercihlere hitap eden bu şablonlar, aynı zamanda renk, yazı tipi ve düzen gibi birçok özelleştirme imkanını da beraberinde getiriyor.

Sade bir blog yazarı için işlevsel bir editör sayfasıyla gelen WIX şablon, yazı tipi ve içerik blokları gibi konularda da çeşitli özelleştirmeler sağlıyor. Ayrıca platform, ticari kullanım için de öne çıkarak ilgi çekici e-ticaret çözümleri sunuyor. Sınırsız sayıda ürün ve hizmeti listelemenize olanak tanıyan platformda PayPal, Wix Payment ve Stripe gibi 80’den fazla ödeme sağlayıcısıyla çalışmanız mümkün oluyor.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı Özelleştirme sınırlamaları Sürükle ve bırak arayüzü Ücretsiz planda reklam gösterimleri Çeşitli şablon ve temalar SEO sınırlamaları Entegre e-ticaret özellikleri Taşınabilirlik sorunları Hızlı ve basit kurulum

Medium

2012 yılında Twitter’ın (yeni adıyla X) kurucu ortağı Evan Williams tarafından kurulan Medium platformu daha çok metin içeriğine odaklanan ve sosyal ağa benzer şekilde çalışan bir platform olarak biliniyor. Yazdığınız içeriğinizi beğenen kişiler dilerse profilinizi takip ederek daha fazla içeriğinizle iletişime geçebilir. Mobil uygulama entegrasyonu sayesinde kullanıcılar yazdıklarınızı düzenli olarak takip edebilir.

Medium platformu WordPress’ten bile çok daha basit ve daha sezgisel bir platform olarak öne çıkıyor. Üstelik platform, kullanıcı adı ve şifreyle eriştiğiniz bir internet sitesi gibi çalışıyor. Yani herhangi bir şey indirmenize gerek kalmadan kolayca yazı yazmaya başlamanız mümkün kılınıyor.

Son derece minimalist bir tasarıma sahip olan Medium, tasarım konusunda kullanıcılar tarafından artı puan toplasa da ne yazık ki çok fazla kişiselleştirme seçeneği sunmuyor. Medium’un odak noktası, metin biçiminde kaliteli içerik sunmak olarak biliniyor. Bu da platformu en iyi blog açma siteleri arasına yerleştirmeye yardımcı oluyor. Kısacası Medium, blog oluşturmak için en ideal platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı İçerik sahibi olmama Ücretsiz SEO sınırlamaları Geniş okuyucu kitlesi Basit kurulum Topluluk ve destek

Tumblr

“Fandom, Sanat, Özgürlük” sloganıyla yola çıkan Tumblr aslında bir blog platformundan ziyade daha çok bir sosyal medya uygulaması gibi çalışıyor. David Karp ve Marco Arment tarafından Şubat 2007’de kurulan platform, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ilgiyle takip edilip kullanılıyor. Uygulama kendi kişisel blog sayfanızı oluşturmanıza ve hatta özel bir alan adı kullanmanıza imkan sağlıyor.

Tumblr uygulaması metin, resim ve GIF formatlarındaki içerik türlerini destekliyor. Ayrıca farklı renk kaynakları, arka planlar ve yazı tipi türleri eklemenize izin veriliyor. Fakat diğer platformlara göre özelleştirme konusunda hala sınırlı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Tumblr’ın diğer blog açma siteleri ile arasındaki en büyük farkı, platformun zaten halihazırda içerik tüketmek için kullanan bir kitleye sahip olması olarak biliniyor. Bu sayede sunduğunuz kaliteli içerikler okunma ve takipçi kazanmanıza fayda sağlıyor. Kısacası Tumblr, fikirlerini ve orijinal metinlerini paylaşmak isteyenler için blog oluşturma konusunda en iyi platform olabilir.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı İçerik üzerinde tam kontrol yok Ücretsiz Özelleştirme sınırlamaları Geniş okuyucu kitlesi SEO kontrol sınırlamaları Basit kurulum Gelir elde etme sınırlamaları Topluluk ve destek

Joomla

En iyi Blogspot alternatifleri listemizin öne çıkan bir diğer seçeneği ise Joomla oluyor. Günümüzde en çok kullanılan blog açma siteleri arasında yer alan bu hizmet, WordPress ve Blogger için güçlü bir alternatif olarak biliniyor. Platform kullanıcılar için birbirinden ilgi çekici ve işlevsel özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Joomla ile blog sitenizi sezgisel olarak özelleştirmeniz mümkün kılınıyor. Platform çok sayıda araç ile birlikte geliyor. Joomla’da kişisel bir blog sayfası oluşturabileceğiniz gibi, aynı zamanda bir e-ticaret sitesi açarak müşterilerinize hizmet vermenize de izin veriliyor. Ticari amaçlı ve profesyonel çözümler arayanlar için de öne çıkan platform, Harvard Üniversitesi gibi tanınmış kurumların tercih ettiği bir seçenek olarak biliniyor.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı Sistem karmaşıklığı Ücretsiz paket mevcut Uzantı uyumlama sorunları Özelleştirilebilirlik Özelleştirme sınırlamaları SEO desteği Yavaş yükleme süreleri Geniş uzantı ve şablon seçenekleri Bazı özelliklerin ücretli olması Drupal En iyi blog yazma siteleri listemizin yedinci sırasında yer alan Drupal, en güçlü rakibi olan WordPress’ten bile çok daha fazla özellik sunan açık kaynaklı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş araçlara sahip olan hizmet, aynı zamanda esnetebilebilir özelleştirme yetenekleri ile de artı puan topluyor. Drupal kendi araçları ve işlevleri için eklenti ekleme olanağıyla WordPress’e oldukça benzer şekilde çalışıyor. Böylelikle platform, yıllardır WordPress’e alışık olan kişiler için daha cazip bir seçenek haline geliyor. Avantajlar Dezavantajlar Yüksek özelleştirilebilirlik Performans optimizasyonu gereksinimi Güçlü güvenlik özellikleri Kullanım karmaşıklığı Büyük topluluk ve destek Kurulum ve bakım zorluğu SEO dostu Eklenti ve tema maliyetleri Çok dilli destek

Squarespace

2003 yılında oluşturulan Squarespace, şu anda milyonlarca çevrimici web sitesinde yer almaktadır. Squarespace, kolay sürükle ve bırak araçlarını kullanarak güzel web siteleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir web sitesi oluşturma hizmetidir. Çevrimici varlık oluşturmanın kolay bir yolunu arayan küçük işletme sahiplerine odaklanıyor.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı Maliyetli planlar Profesyonel tasarım şablonları Sınırlı özelleştirme Entegre e-ticaret özellikleri Taşıma zorlukları SEO araçları Eklenti desteği sınırlı Müşteri desteği

Weebly

Weebly, en iyi yazma siteleri arasında dünya çapında oldukça popüler bir platform olarak tanınıyor. Sunduğu geniş özellikler ile beğeni toplayan hizmet, bilgisayar kullanmayı yeteri kadar bilmeyen kullanıcıların bile son derece kolay bir şekilde internet sitesi, blog sayfası ve hatta e-ticaret platformu oluşturmalarına imkan tanıyor.

Weebly’nin başlıca avantajlarından biri, sayfa özelleştirmesini çok daha pratik hale getiren “sürükle ve bırak” düzenleyicisidir. Diğer önemli bir avantaj ise Drupal ve WordPress tarzı daha eksiksiz CMS’lerde olduğu gibi farklı kullanım kısıtlamalarına sahip birden fazla kullanıcı ekleme olanağı olarak biliniyor.

Avantajlar Dezavantajlar Kullanım kolaylığı Özelleştirme sınırlamaları Sürükle ve bırak arayüzü Daha sınırlı özellikler Ücretsiz plan seçenekleri SEO sınırlamaları Entegre e-ticaret özellikleri Taşıma zorlukları Hızlı kurulum ve başlangıç

Sonuç: Hangi blog oluşturma sitesi daha iyi?

En iyi blog yazma siteleri arasında öne çıkan seçenekleri sizler için bir araya getirdik. Siz de kullanım ihtiyacınıza göre bunlar arasından bir tercihte bulunabilirsiniz. Her platform kendine göre farklı özellikler taşırken, bu noktada gereksinimlerinizi göz önüne alıp bir karar vermeniz gerekiyor.

Örnek vermek gerekirse profesyonel bir blog sitesi oluşturmak için en iyi CMS platformları arasında WordPress, Blogger, WIX, Joomla ve Drupal gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Fakat amacınız daha basit bir şekilde kişisel blog açmak ise Medium veya Tumblr sizin için daha ideal olabilir.

Peki ya size göre en iyi blog yazma siteleri hangileri? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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