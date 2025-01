Automattic’ten kritik karar: WordPress’in geleceği tehdit altında mı?

Automattic kritik bir karar alarak WordPress'e katkılarını 18 ekiple haftada toplam yaklaşık 4 bin saatten 45 saate düşürdü.

Bu kararın nedeni, WP Engine gibi şirket ekosisteminde yer alan hizmetlerin katkı sürelerini dengelemek olduğu belirtildi.

Automattic kritik bir kararla karşımıza çıkarak WordPress topluluğunu endişelendirdi. Şirket, açık kaynaklı WordPress projesine katkılarını azaltacağını duyurdu. Alınan bu önemli karar, şirketin katkı süresini WP Engine gibi diğer şirketlerin katkı süresiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Şirketin atmış olduğu bu adımla birlikte Automattic CEO’su Matt Mullenweg ile topluluk arasındaki gerilimi artırıyor. Automattic, şirketlerin kaynaklarının yüzde beşini WordPress.org’a ayırmasını teşvik eden Five for the Future programının bir parçası olarak artık katkılarını 18 ekipten haftada toplam 3 bin 988 saat yerine yaklaşık 45 saate düşürecek.

Yeni WordPress güncellemeleri artık yalnızca güvenlik odaklı olacak

Automattic tarafından paylaşılan detaylara göre artık 45 saate düşürülecek haftalık çalışma planı esas olarak kritik güncellemelere ve güvenlik güncellemelerine yönelik olacak. WordPress topluluğunda büyük endişelere yol açan bu açıklama, artık en azından belirli bir süre yazılımın büyük yenilikler ortaya koymayacağını gözler önüne seriyor.

Automattic şirketi WordPress’in geliştirilmesine yönelik katkıların azaltılma kararını, WP Engine ile devam eden yasal mücadelelere bağlıyor. Devam eden davalar için harcanan “ciddi miktarda para ve zamanı” gerekçe gösteren firma şu açıklamayla karşımıza çıkıyor:

“WP Engine’den gelen davalar nedeniyle kaynakları yeniden tahsis etme kararı aldık. Bu yasal işlem, aksi takdirde WordPress’in büyümesini ve sağlığını desteklemeye yönlendirilebilecek önemli miktarda zaman ve enerjiyi başka yere yönlendiriyor. WP Engine’in bu yasal saldırıyı yeniden gözden geçireceğini ve çabalarımızı daha geniş WordPress ekosistemine fayda sağlayan katkılara yeniden odaklamamızı sağlayacağını umuyoruz.”

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre WP Engine, kurucu ortağın şirkete karşı yürüttüğü halka açık kampanyanın ardından geçen yıl Automattic ve Mullenweg’e dava açtı. Bir yargıç, Mullenweg’in davranışının sözleşmenin ihlaline neden olmayı amaçladığını belirterek WP Engine lehine tedbir kararı verdi.

Aynı zamanda şirketin duruşunu kabul etmeyenlere işten çıkarmanın ardından birkaç çalışanın Automattic’ten ayrılması teklif edildi. Automattic yakın zamanda sürdürülebilirlik ekibini de feshetti.