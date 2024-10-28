Bir zamanların efsanesi: Ask.fm yakında kapanıyor

Son yıllarda sosyal medya platformları arasında büyük bir değişim yaşanıyor. Formspring ve Curious Cat gibi bir dönem oldukça popüler olan bazı platformlar günümüzde ne yazık ki artık hizmet vermiyor. Yine geçmişte büyük bir şöhret elde eden bir başka platform olan Ask.fm de ne yazık ki benzer bir süreçten geçiyor. Bir döneme adeta damga vuran internet sitesinin yakında kapanacağı vurgulanıyor.

Özellikle de gençler arasında bir zamanlar epey yaygın bir internet sitesi haline gelen Ask.fm platformu çok yakında kullanıcılara veda edecek. Şirketten gelen bilgilere göre 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren artık platform hizmet vermeyi tamamen durduracak.

Ask.fm nedir?

Ask.fm platformu 2010 yılında Letonya’da kuruldu. Popüler internet sitesi 2013 yılında kullanıcı sayısı 50 milyona, iki yıl sonra ise 80 milyona ulaştı.

Son derece basit bir arayüze sahip olan platform, kayıt olduktan sonra kullanıcılara bir anket doldurmalarını talep ediyor ve diğer kişilerin sorularını yanıtlamalarına olanak tanıyordu. Sorular ve cevaplar kullanıcıların kendi sayfasında halka açık olarak görüntülenebiliyordu. Burada hem kendi adınıza hem de anonim olarak merak ettiğiniz kişilere soru sormanız mümkün kılınıyordu.

Bir dönem Formspring ile büyük bir yarış içinde olan Ask.fm, geçmişte pek çok kullanıcının sosyal medya hesaplarında, profil sayfalarına yönlendirilen bir bağlantı linki ile karşımıza çıkıyordu. Hızlı bir büyüme kaydeden platform, özellikle de mobil uygulamasının yayınlanması, çeşitli avantajlar içeren ücretli abonelik sisteminin getirilmesi ve kullanıcıların kimliğini açıklamadan anonim kalarak özel sohbetler oluşturabilmelerine olanak sağlayarak dikkat çekti.

Fakat ne yazık ki Ask.fm’in popülaritesi zamanla kayboldu. Platformun kullanıcılara veda etmesi, internet sitesinin kullanıcı tabanının gitgide azalması ve sosyal medya kullanıcılarının modern gereksinimlerinin karşılanamaması nedeniyle büyük ölçüde kan kaybetmesinden kaynaklandı. Artık eski şöhretine sahip olmayan platform, şimdi ne yazık ki internet tarihinin tozlu rafları arasına girecek.

Peki ya siz Ask.fm ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Geçmişte bu internet sitesini kullanmış mıydınız? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.