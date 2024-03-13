Windows için Threads uygulaması çıktı

Meta’nın metin tabanlı sosyal medya uygulaması Threads, Windows işletim sisteminde resmi bir uygulamaya sahip oldu. Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna karşı rekabet gösteren sosyal ağ, şu anda Microsoft Store mağazasından indirilebilir. Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerine sahip olacak kullanıcılar, yeni uygulamadan yararlanabilir.

Instagram ekibi tarafından yönetilen X rakibi sosyal medya uygulaması her geçen gün büyümeye devam ediyor. Elon Musk’ın yönetimindeki X platformunu terk eden birçok kullanıcı, rotasını alternatif platformlara çevirdi. Bunlar arasında öne çıkan Threads, şimdi yeni Windows uygulaması sayesinde daha erişebilir bir hale geliyor.

Threads uygulaması Windows platformuna geldi

Windows için yayınlanan yeni Threads uygulaması, platformun web sürümü ile tamamen aynı işlevlere ev sahipliği yapıyor. Fakat kullanıcılar için tarayıcı açma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ekranın üst kısmında ana sayfa, arama, içerik paylaşma, bildirimler ve profil sekmeleri yer alıyor. Bu anlamda uygulama, Instagram’ın Windows uygulamasına benzer bir görünüm sunuyor.

Geniş bir uygulama ekosistemi yaratmayı başaran Meta, mevcut sosyal medya hizmetleri için zaten halihazırda Windows uygulamalarına sahipti. Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram gibi platformların yıllardır Windows sürümleri yer alırken, şimdi şirketin metin tabanlı yeni sosyal ağına da benzer bir uygulama hazırlandı.

Yeni Windows uygulamasının kullanıcıların erişimine açıldığını duyuran Meta CEO’su Mark Zuckerberg, dikkat çekici bir fotoğrafla bunu kutladı. Fotoğrafta Zuckerberg, 2001 yılında piyasaya çıkan Windows XP işletim sistemini çalıştıran eski bir bilgisayarda Threads’in Windows uygulamasını kullanıyor. Zuckerberg’in eski bir fotoğrafının montajlandığı bu eğlenceli görüntünün altında ise şu nota yer veriliyor:

“Windows için yeni Threads masaüstü uygulamasından gerçekten keyif alıyorum. Hepinizin ne düşündüğünü duymak beni heyecanlandırdı.”

İlk olarak geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kullanıcıların erişimine sunulan Threads uygulaması, X’e karşı güçlü bir alternatif haline gelerek hızla yükseldi. Başlangıçta yalnızca akıllı telefon ve tablet cihazlarında hizmet veren platform, bilgisayar platformuna ise yaklaşık bir ay geç geldi. Son zamanlarda popülaritesi düşmeye başlayan servis, daha erişilebilir hale gelerek kullanıcıların yeniden ilgisini üzerinde toplamayı hedefliyor.