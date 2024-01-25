WhatsApp’tan Telegram’a mesaj göndermek mümkün oluyor

WhatsApp sürpriz bir yenilik için kolları sıvadı. Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler anlık mesajlaşma uygulaması, üçüncü parti uygulamalarda sohbet etmenize olanak sağlayacak. Avrupa Birliği’nin yeni mevzuatına uyum sağlamak üzere tasarlanan bu yenilik sayesinde çok yakında WhatsApp’tan Telegram’a mesaj göndermek mümkün bir hale gelecek.

WhatsApp, farklı uygulamaları kullanan arkadaşlarınızla kesintisiz bir şekilde sohbet etmenize olanak sağlayacak yeni işlevini test etmeye başladı. Şu anda geliştirilme aşamasında olan bu yenilik, muhtemelen çok yakında herkese açık kararlı sürümde yayınlanacak. Şimdilik bu işlev iOS için WhatsApp Beta 24.2.10.72 sürümünde yer alıyor. Fakat büyük olasılıkla şirket, bu yıl içinde yeni özelliğini tüm kullanıcılarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

WhatsApp, üçüncü parti uygulamalarla entegrasyon kazanıyor

Çok yakında WhatsApp’tan Telegram’a mesaj göndermek mümkün olacak. Bunun için yeni bir özellik üzerinde çalışmaya başlayan platform, Beta sürümü üzerinden test çalışmalarına başlamış durumda WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre bu yeni seçenek, “Üçüncü taraf uygulamalarla sohbetler” adı verilen bir sekmede yer alacak. Normal sohbetlerin üst kısmında, Arşivlenmiş Mesajlar sekmesiyle alt alta duran sayfadan, diğer sohbet uygulamalarındaki konuşmalarınız saklanacak.

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere WhatsApp’ın yeni özelliği için kollar sıvandı. Uygulama değiştirmek zorunda kalmadan WhatsApp’tan doğrudan Google Mesajlar, Facebook Messenger ve Telegram’a mesaj göndermenize imkan sağlanacak. Kullanıcılar için büyük bir pratiklik kazandıracak bu yenilik, şimdiden heyecanla beklenmeye başlandı.

Bu özellik yeni AB mevzuatından kaynaklanıyor

WhatsApp’ın yeni özelliği esas itibariyle yeni Avrupa Birliği mevzuatlarına dayanıyor. Dijital Piyasalar Kanunu (DMA), büyük teknoloji firmalarını düzenleyen yeni bir mevzuatla birlikte, kullanıcıların farklı uygulamalar üzerinden birbirleriyle iletişim kurmalarına izin verilmesini talep etmişti. WhatsApp, bu mevzuata yönelik harekete geçen ilk platform oldu.

Elbette ki yeni AB mevzuatı yalnızca WhatsApp’ı kapsamıyor. WhatsApp’ın yanı sıra Telegram, Facebook Messenger, Signal ve Google Mesajlar gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamaları da ilerleyen aylarda benzer bir özelliğe ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

Merakla beklenen yeni özellik şu anda WhatsApp ekibi tarafından geliştirilmeye devam ediyor. Şimdilik sadece iOS için WhatsApp Beta’da karşımıza çıkan işlev, muhtemelen yıl sonuna doğru herkese açık kararlı sürümde yayınlanacak. Fakat yine de şirketin ilerleyen haftalarda aynı özelliği Android için Beta sürümüne de getirmesi bekleniyor.

WhatsApp’tan Telegram’a mesaj göndermek artık hayal olmayacak. Peki ya siz bu yeni özellik ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.