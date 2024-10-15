WhatsApp’tan iPhone kullanıcıları için “zaman kazandıracak” yenilik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün iPhone kullanıcıları için zaman kazandıracak pratik bir yeni özellik sundu. WABetaInfo’ya göre platform, kullanıcıların videoları 2 kata kadar hızda oynatma seçeneğine sahip olacağını bildirdi.

Platforma gelen yeni özellik şimdilik yalnızca WhatsApp’ın iOS sürümü için yayınlandı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören özelliğin önümüzdeki haftalarda Android cihazlara da gelmesi bekleniyor. Kullanıcılar bu yenilik sayesinde tıpkı ses kayıtlarında olduğu gibi videolarda da iki yürütme hızı seçebilecek. Bu seçenekler 1,5x ve 2x olarak karşımıza çıkacak.

WhatsApp video oynatma hızı özelliğini kademeli olarak dağıtıyor

WhatsApp’ta video görüntüleme hızını seçmeye yönelik araç, tüm kullanıcıların erişimine ancak önümüzdeki haftalarda sunulmuş olacak. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılarının bu özelliği şu anda zaten aldığı görülüyor. Kademeli bir şekilde dağıtılan özelliğin yavaş yavaş diğer ülkelere de genişletileceği vurgulanıyor.

Video hızını seçme seçeneği ilerleme çubuğunun yanında yer alacak. Videonun ne kadarının geçtiğini, ne kadar ilerlediğinizi ve ne kadar süre kaldığını gösteren çubuk, artık videoları hızlandırabilmenize olanak tanıyan yeni özelliği de barındıracak. Dikkat çeken bu yenilik, oynatma ve duraklatma düğmesinin hemen yanına konumlandırılacak.

Şirket henüz bu özelliğin Android cihazlara ne zaman geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapmamış olsa da ilerleyen haftalarda beklenen hamlenin geleceği tahmin ediliyor. Şirket genellikle bir özelliği Android ya da iOS’ta yayınladıktan birkaç hafta sonra diğer mobil işletim sistemine de getiriyor. Meta’nın yeni özellik ile ilgili tutumu da muhtemelen aynı olacak.

WhatsApp, iOS kullanıcılarına PiP desteği getirdi

iOS için WhatsApp’ın 24.20.78 sürümünde duyurulan bir diğer yeni özellik ise video oynatıcıda Picture in Picture (PiP) özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Size gönderilen dahili ya da harici kaynaklardan gönderilen videoları PiP modu ile daha pratik bir şekilde izleyebilirsiniz.

Fakat elbette ki WhatsApp bu videoları uygulamadan çıktıktan sonra izlemeye devam edebilmenize izin vermeyecek. PiP modunda açılan videolar, siz WhatsApp’ı terk ettikten sonra ne yazık ki kapanacak. WhatsApp’a geri döndüğünüzde videoyu yeniden izlemeniz mümkün olacak.

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