WhatsApp’tan Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliği: Nasıl çalışıyor?

WhatsApp güvenlik ve gizlilik odaklı yeni özelliğini tanıttı.

Gelişmiş Sohbet Gizliliği adı verilen işlev resmen duyuruldu.

Sunulan bu yenilik, kullanıcıların bilgi paylaşımını engellemesine yardımcı oluyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sohbetlerin gizliliğini güçlendiren yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. “Gelişmiş Konuşma Gizliliği” adı verilen işlev sayesinde artık sohbetleri kilitlemek ve içeriklerin doğrudan uygulama üzerinden paylaşılmasını yasaklamak mümkün hale geliyor.

WhatsApp’ın duyurduğu yeni güvenlik özelliği, halihazırda bilinen uçtan uca şifrelemenin ötesine geçerek konuşmalara ekstra bir güvenlik katmanı ekliyor. Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğini etkinleştirerek arkadaşlarınızın sohbetleri dışa aktarması veya fotoğraf/video gibi paylaşılan medyayı otomatik olarak indirme engelleniyor.

Bu özellik ne işe yarıyor?

Meta’dan gelen bilgilere göre bu yeni işlev, hassas konuları ele alan ya da birbirini çok iyi tanımayan kişilerin yer aldığı konuşmalardaki katılımcılara gönül rahatlığı sağlamaya hizmet edecek.

Bu önemli yenilik, özellikle de sosyal amaçlar etrafında örgütlenmiş destek grupları veya topluluklarda son derece faydalı olabilir. Ayrıca özellik, mesajlarda Meta AI’dan bahsetme veya bu korumalı konuşmalar içerisinde şirketin yapay zeka asistanına soru sorma yeteneğini de engelliyor.

Kullanıcılara sunulan yeni seçenek, WhatsApp arayüzü üzerinden doğrudan içerik paylaşımını zorlaştırıyor. Fakat elbette bilginin yayılmasını tamamen engellemiyor.

Kullanıcılar şu anda hala ekran görüntüsü alabiliyor. Bu da dışarıyla paylaşım için bir açık kapı bırakıyor. WhatsApp’ın bu konuda bir önlem alıp almayacağı şu anda merak konusu…

WhatsApp gelecekte Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliğini genişletmeyi planladığını da bildirdi. Platform muhtemelen güvenlik seviyesini daha da artırmak adına ekran görüntülerinin engellenmesini sağlayabilir. Fakat yine de şimdilik bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor.

WhatsApp Gelişmiş Sohbet Gizliliği özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp’a gelen güvenlik odaklı yeni özelliği aktifleştirmek için istediğiniz bir konuşmayı açmanız, kişi ya da grubun adına dokunmanız ve “Gelişmiş Konuşma Gizliliği” seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.

Bu özellik önümüzdeki birkaç ay içerisinde hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Dolayısıyla henüz bu yeniliğe ulaşamadıysanız endişelenmeyin. Bir süre daha beklemenizde fayda olacak.