WhatsApp’ta yakında mesajlarınızın yalnızca seçili kısımlarını kopyalayabileceksiniz

WhatsApp uzun süredir kullanıcıların ısrarla talep ettiği bir özelliği nihayet test etmeye başladı.

Çok yakında platformda mesajların tamamı yerine yalnızca belirli parçalarını kopyalamanıza izin verilecek.

Şu anda iOS için Beta sürümünde test edilen bu işlev çok yakında genel kullanıma açılacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özel sohbetlerdeki mesajların sadece parçalarını kopyalamanıza izin veren yeni bir özelliği test ediyor. Bazı Beta kullanıcıları için halihazırda mevcut olan bu özellik, özellikle de uzun mesajlar için uygulamanın kullanıcı deneyimini daha kullanışlı hale getirecek.

WhatsApp’a gelecek bu yenilik aslında uzunca bir süredir kullanıcılar tarafından yoğun şekilde talep ediliyordu. Şirket şimdiye kadar kullanıcıların bu ısrarlı taleplerine ne yazık ki kulak asmamıştı. Fakat nihayet durum terse dönmüş gibi görünüyor. Merakla beklenen özelliğin çok yakında genel kullanıma açılacağı tahmin ediliyor.

Yeni özellik şimdilik sadece iOS’ta mevcut

WhatsApp’ın bu yeniliği, kullanıcıların tüm içeriği kopyalamak yerine mesajın belirli bölümlerini seçmesine olanak tanıyacak. Böylelikle uzun bir mesaj yalnızca ilgili bir bilgi parçası içeriyorsa, kullanıcılar bunu hızlı ve doğru bir şekilde kopyalayabilecek.

İlk olarak iPhone cihazlarında test edilen yeni özellik, TestFlight tarafından Beta test kullanıcıları için dağıtılan 25.16.81 sürümünde zaten mevcut.

WABetaInfo’dan gelen bilgilere göre bu işlev son derece basit bir şekilde çalışıyor. Yalnızca bir mesajı basılı tutmanız ve ardından parmağınızı sürükleyerek istediğiniz bölümü vurgulamanız yetiyor.

Fakat bu özellik yeni “Gelişmiş Gizlilik” moduyla korunan konuşmalarda çalışmayabilir. Test aşamasında olan mod, mesajların sanal asistanlar tarafından kopyalanmasını, paylaşılmasını veya erişilmesini engelliyor. WhatsApp bu noktada uygulamada paylaşılan hassas verilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yakında Android cihazlarda da test edilecek

Android için bu özellik henüz geliştirilme aşamasında. Söz konusu yenilik 2.25.18.3 Beta sürümünde görüldü. Fakat mesajlarda metnin kısmen seçilmesine izin verecek yeni bir bağlamsal menünün uygulanmasına bağlı olduğundan henüz kullanıcılara sunulmadı.

İşletim sistemleri arasındaki bu ayrım WhatsApp testlerinde yaygın olarak biliniyor. Yeni özellikler genellikle önce iOS’a, sonrasında Android’e geliyor. Zira Apple’ın işletim sistemi güncellemelerin dağıtımında daha fazla kontrol ve öngörülebilirlik sunuyor.

Bu yenilik, WhatsApp’ın son zamanlarda tanıttığı bir dizi güncellemeye katılıyor. Bunlar arasında kişileri telefon numaraları olmadan eklemenize olanak tanıyan yaklaşan kullanıcı adı özelliği gibi işlevsel araçlar da yer alıyor.

Son olarak WhatsApp’ın geçtiğimiz günlerde bazı eski iPhone ve Android telefonlar için desteğini kestiğini hatırlatmakta fayda var.