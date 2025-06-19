Birleşik Krallık'ta bir kullanıcı, WhatsApp'taki Meta AI sohbet robotundan TransPennine Express'in telefon numarasını istedi.

Yapay zeka yanlışlıkla alakasız bir kişinin şahsi telefon numarasını gönderdi.

Meta sözcüleri bu olayı doğrulayarak AI aracının "halüsinasyon" gördüğünü ifade etti.

Yapay zekaya asla körü körüne güvenmememiz gerektiğini bizlere gösteren ilginç bir olayla karşılaştık. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformunda yer alan Meta AI yapay zekası, yanlışlıkla alakasız bir kullanıcının telefon numarasını ifşa etti.

Birleşik Krallık’ta gerçekleşen bu ilginç olayda bir kullanıcı, WhatsApp’ın yapay zeka sohbet robotundan bir tren şirketinin telefon numarasını istedi. Fakat AI aracından almış olduğu numara bir başkasına aitti. İşte olaylara ilişkin merak edilen detaylar…

Meta AI ilginç bir hataya sebep oldu

41 yaşındaki Barry Smethurst, bir istasyonda tren beklerken hizmeti işleten TransPennine Express ile iletişime geçmeye karar verdi. Bunu yapmak için WhatsApp uygulamasında Meta AI aracından şirketin müşteri hizmetlerinin telefon numarasını istedi.

The Guardian tarafından paylaşılan bilgilere göre yapay zeka kullanıcıya kısa süre içinde bu bilgiyi sağladı. Fakat garip bir şekilde Smethurst, WhatsApp tarafından sağlanan telefon numarasıyla iletişime geçtiğinde bunun TransPennine Express ile hiçbir bağlantısı olmayan bir kişinin telefonu olduğunu fark etti.

Smethurst daha sonra WhatsApp üzerinden Meta AI ile tekrar iletişime geçti. Kendilerine verilen telefon numarasının özel olduğunu bildirdi. Ardından yapay zeka şu yanıtla yanıt vererek “konuyu değiştirmeye” çalıştı:

“TransPennine Express sorgunuz için doğru bilgiyi bulmaya odaklanalım…”

Smethurst’ün yanlış cevaba dair bir açıklama konusunda ısrar etmesi üzerine yapay zeka bilginin bir veritabanından yanlış çıkarılmış olma ihtimalini öne sürdü. Fakat ardından daha da şaşırtıcı bir açıklama yaptı:

“Numarayı bir veritabanından çekmedim. Bir İngiltere mobil numarasının biçimine uyan, ama gerçek bir iletişim verisine dayanmayan bir rakam dizisi oluşturdum.”

Yani WhatsApp’ın yapay zekası “halüsinasyon” gördü. Yani tutarlı bir şekilde sunulan, ama aslında tutarsız bilgiler içeren bir yanıt ortaya koydu.

Fakat neyse ki olay büyük bir soruna dönüşmedi. Telefon numarasının gerçek sahibi olan 44 yaşındaki James Gray, The Guardian’a TransPennine Express’i arayan kişilerden başka bir çağrı almadığını söyledi.

Meta’dan resmi açıklama geldi

Meta sözcülerinden konuya ilişkin gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Meta AI, insanların WhatsApp’a kaydolmak için kullandıkları telefon numaraları veya özel konuşmaları üzerinden değil, kamuya açık ve lisanslı veri kümelerinin bir kombinasyonu üzerinden eğitiliyor. Meta AI tarafından hatalı bir şekilde sağlanan telefon numarasının herkese açık olduğu ve TransPennine Express’in müşteri hizmetleri numarasıyla aynı ilk beş haneyi paylaştığı hızlı bir çevrimiçi aramayla ortaya çıktı.”

Son olarak James Gray’in numarasının aslında kamuya açık olduğunu belirtelim. Zira bizzat kendisi, halihazırda bu numarayı şirketinin web sitesinde listeliyor. Gray emlak sektöründe çalışıyor ve daha önce de belirttiğimiz gibi TransPennine Express ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.