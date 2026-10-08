WhatsApp’ın video oynatıcısı da Liquid Glass tasarımına geçiyor

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WhatsApp, iPhone uygulamasındaki video oynatıcıyı Liquid Glass tasarımıyla yenilemeye başladı.

Videoların ilerleme çubuğu ekranın üst kısmında yüzen yarı saydam bir öğeye dönüştü, alt kısımdaki kontrol çubuğu da yenilendi.

Yenilik kademeli olarak dağıtılıyor ve şu an Beta kullanıcılarının yanı sıra App Store sürümünü kullanan bazı kişilere ulaşıyor.

WhatsApp, iPhone uygulamasındaki video oynatıcıyı Liquid Glass tasarımıyla yenilemeye başladı. Bu hafta başlayan dağıtımla birlikte videoların ilerleme çubuğu ekranın üst kısmında yüzen yarı saydam bir öğeye dönüşüyor, alt kısımdaki kontrol çubuğu da yeni görünüme kavuşuyor.

Video oynatıcı, uygulamada eski tasarımı kullanmaya devam eden az sayıdaki bölümden biriydi. Meta’nın mesajlaşma uygulaması, Apple’ın iOS 26 ile tanıttığı bu tasarım dilini bir yılı aşkın süredir uygulamanın farklı bölümlerine adım adım taşıyor.

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WhatsApp video oynatıcısında neler değişti?

Değişikliğin ilk olarak WABetaInfo fark edildiğini belirtmek gerekiyor. TestFlight üzerinden dağıtılan iOS için WhatsApp Beta 26.39.10.70 sürümünde ilerleme çubuğu artık ekranın üst kısmında, köşeleri yuvarlatılmış ve arkasındaki görüntüyü belli belirsiz gösteren cam benzeri bir zemin üzerinde duruyor. Çubuk açık temada beyaz, koyu temada ise koyu renkte görünüyor. Ekranın altındaki kontrol çubuğu da aynı anlayışla yeniden tasarlandı.

Yenilik videoların oynatılma biçimini değiştirmiyor, yalnızca arayüzün görünümünü etkiliyor. WABetaInfo, yeni tasarımın arayüzü daha sürükleyici hale getirdiğini ve iOS 26 ile başlayan Liquid Glass diliyle uyumlu kıldığını belirtiyor. Aynı ilerleme çubuğu WhatsApp’ın iPad ve Mac uygulamalarına da geliyor.

Yeni tasarım kimlere geliyor?

Liquid Glass tasarımlı video oynatıcı şu an için TestFlight’tan son güncellemeyi yükleyen bazı Beta kullanıcılarına sunuluyor. Dağıtım kademeli ilerlediği için her Beta kullanıcısı yeni ilerleme çubuğunu hemen göremiyor. Öte yandan App Store’daki güncel sürüm de bu özellikle uyumlu durumda, bu nedenle değişiklik kararlı sürümü kullanan bazı iPhone kullanıcılarının karşısına da çıkabiliyor.

9to5Mac sitesi de dağıtımın bu hafta başladığını, ancak birçok kullanıcının hala eski arayüzü gördüğünü aktarıyor. WhatsApp ise yeni tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağına dair bir tarih paylaşmadı.

WhatsApp’ta Liquid Glass geçişi nasıl ilerledi?

WhatsApp, Liquid Glass tasarımını ilk olarak Ekim 2025’te küçük bir kullanıcı grubuyla denemeye başlamıştı. Aylarca sınırlı kalan test, Mayıs 2026’da daha geniş bir dağıtıma dönüştü ve alt gezinme çubuğu, Sohbetler ekranının üst kısmı ile bazı sohbet içi öğeler yeni görünüme kavuştu. Haziran ayında sohbet ekranı baştan yenilendi ve iPad uygulaması da Liquid Glass tasarımına geçti. Temmuz ayında ise sıra Mac uygulamasına geldi.

Video oynatıcıya yönelik çalışma Ağustos ayında ortaya çıkmıştı. WABetaInfo, 26.33.10.18 Beta sürümünde çizim düzenleyicisindeki düğmelerle birlikte video oynatıcının ilerleme çubuğunun da Liquid Glass tasarımına göre düzenlendiğini tespit etmişti. O dönem geliştirme aşamasında olan ve Beta kullanıcılarına açılmayan bu değişiklik, yaklaşık bir buçuk ay sonra dağıtıma çıkmış oldu.