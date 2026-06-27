WhatsApp’ın iPad uygulamasına Liquid Glass dokunuşu geldi

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WhatsApp, iPad uygulamasını Apple'ın Liquid Glass tasarım diline uygun olarak güncelledi.

Platformun arayüzü daha şeffaf ve animasyonlu bir yapıya kavuştu.

Meta, böylelikle uygulamayı platformlar arası daha tutarlı hale getirdi.

Şu anda Beta kullanıcılarına ulaşan yeni tasarım, yakında genel kullanıma açılacak.

WhatsApp, iPad uygulaması için uzun süredir beklenen Liquid Glass tasarımını nihayet getirdi. Popüler mesajlaşma platformuna gelen bu görsel değişiklik, iPhone’larda bir süredir test edilen ve yakın zaman önce resmi olarak yayınlanan arayüzü şimdi tablet ekranlarına da taşıyor.

Meta’nın sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması, Apple’ın iOS 26 işletim sistemi ile birlikte hayatımıza soktuğu şeffaf tasarım dilini kendi bünyesine entegre ediyor. Bu sayede uygulama, ekosistemin diğer parçalarıyla daha uyumlu bir hale gelerek görsel bütünlük kazanıyor.

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WhatsApp’ın yeni iPad arayüzü neler sunuyor?

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre Apple tabletleri için WhatsApp’ın nihayet Liquid Glass tabanlı yenilenmiş bir görünüme kavuşmaya başladığı ifade ediliyor. Bilindiği üzere platformun iOS sürümü aylardır bir yeniden tasarım üzerinde test ediliyordu. Bu hafta iPhone’lar söz konusu yenilik için resmi olarak güncellemeyi aldı.

Güncellemeyle birlikte gelen en belirgin değişiklik, ekranın altındaki gezinme çubuğunda yaşanıyor. Bu çubuk artık adeta ayrı bir pencerede yüzüyor, cam benzeri bir görünüm kazanıyor ve Threads uygulamasında olduğu gibi sekme adlarının yazılı olduğu bölümleri ortadan kaldırıyor.

Farklı ekranlar arasında geçiş, 3 boyutlu efektli şeffaflığı etkinleştiriyor. Aynı zamanda Apple’ın işletim sistemlerinin arayüzünde bulunan en akıcı animasyonlar burada yer alıyor.

Bu tasarım dilinin yaklaşık bir yıl önce iOS 26’da piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulundurursak, uygulamanın geçişi oldukça uzun sürdü. WABetaInfo, bu kararın Meta’nın ihtiyatlı davranmasından kaynaklandığını ve muhtemelen hataları önlemeye yönelik bir girişim olduğunu ileri sürüyor.

Liquid Glass destekli iPad için WhatsApp uygulaması, Beta programına katılan kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Mesajlaşma uygulamasının kararlı sürümüne bu değişikliklerin ne zaman geleceği bilinmiyor. Fakat muhtemelen ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılar bu yenilikten yararlanmaya başlayacak.

Son olarak Meta’nın mesajlaşma uygulamasına gelen en yeni özellikleri herkesten önce test etmek istiyorsanız, iOS ve Android cihazlarda WhatsApp Beta programına kayıt olabilirsiniz.