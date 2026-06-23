WhatsApp, iPhone’larda sohbet ekranını baştan aşağı değiştiriyor

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WhatsApp, iOS platformundaki sohbet arayüzünü baştan aşağı değiştirecek büyük bir tasarım güncellemesi getiriyor.

Liquid Glass tasarım dili, iPhone kullanıcılarına daha akıcı, şeffaf ve modern bir görsel deneyim sunmaya odaklanıyor.

Şu anda Beta kullanıcıları için test aşamasında olan bu yenilik, yakında genel kullanıma sunulacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone’larda yeni bir tasarım dilini benimsemeye başlıyor. Platform, sohbet ekranını Liquid Glass tasarımıyla güncelleniyor. Bu yeni özellik şu anda uygulamanın iOS için Beta sürümünün bazı kullanıcılarına sunuluyor.

Son aylarda başlayan görsel yenileme sürecinin bir parçası olan bu yenilik, TestFlight üzerinden erişilebilen iOS 26.25.10.16 Beta güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Daha önce uygulamanın çeşitli bölümleri Liquid Glass görünümüne kavuşmuştu. Fakat sohbet ekranı önceki tasarımın öğelerini kullanmaya devam ediyordu. Şimdi nihayet bu da değişti.

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Yenilenen sohbet ekranı daha akıcı hale geliyor

WhatsApp’a gelen en dikkat çekici değişiklik, mesaj yazmak için kullanılan çubukla ilgili oluyor. Bu çubuk artık ekranın alt kısmına entegre edilmiş sabit bir öğe olarak görünmüyor. Bunun yerine konuşmanın üzerinde yüzen bir bileşen görünümünü alıyor.

Saydam efekt, derinlik hissi yaratıyor ve arka planda ne olduğunu görmenizi sağlayarak daha modern bir estetiğe katkıda bulunuyor. En son mesajlarınıza hızlıca erişmenizi sağlayan düğme de aynı görsel felsefeye uygun olarak güncelleniyor. Bu sayede ekranın alt kısmının tamamı uygulamanın geri kalanıyla uyumlu hale geliyor.

Değişiklikler yalnızca alt bölümle de sınırlı değil. Sohbetin üst kısmındaki gezinme çubuğu da yeniden tasarlanıyor. Artık arkasındaki mesajların ve arka planın kolayca görülebilmesini sağlayan şeffaf bir yapıya sahip. Gradyan efekti, estetik etkiyi feda etmeden okunabilirliği korumaya yardımcı oluyor.

Görünen o ki platform, neredeyse tüm uygulamayı tek bir görsel kimlik altında birleştiriyor. WhatsApp, sohbet listesi ve Güncellemeler bölümü gibi diğer alanlarda Liquid Glass’ı zaten benimsemişti. Fakat konuşmalara tam entegrasyon hala eksikti.

Meta’nın bu noktada amacı yalnızca estetik değil gibi görünüyor. WABetaInfo’ya göre şeffaflık ve derinlik efektleri, arayüzü daha dinamik hale getiriyor ve iOS 26’nın getirdiği görsel dille uyumlu kılıyor.

Son olarak WhatsApp’a gelen yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, Android ve iOS cihazlarda WhatsApp Beta programına kayıt olabilirsiniz.