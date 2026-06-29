WhatsApp kullanıcı adı özelliğini sunmaya başladı: İsminizi ayırtabilirsiniz

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WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan benzersiz kullanıcı adlarıyla sohbet etmelerine olanak tanıyacak yeni özelliğini sunmaya başladı.

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar diledikleri zaman isimlerini değiştirebilecek ve ünlü isimlerin taklit edilmesini önlemek adına belirli kısıtlamalar uygulanacak.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın yedi yıldır liderlik koltuğunda oturan Will Cathcart yerini Hindistanlı fintech girişimcisi Kunal Shah'a devretti.

Dünya genelinde 3 milyar kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adımı duyurdu. Kullanıcılar artık telefon numaraları yerine kendilerine özel belirleyecekleri benzersiz kullanıcı adlarını (username) paylaşarak başkalarıyla iletişim kurabilecekler.

WhatsApp kullanıcı adı dönemini resmen başlattı

Zorunlu olmayan WhatsApp kullanıcı adı rezervasyon süreci bugün itibarıyla başlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, belirledikleri isimleri diledikleri zaman silebilecek veya değiştirebilecek. Özellik tamamen aktif hale geldiğinde, WhatsApp kullanıcılarının bağlantı kurması için yalnızca kullanıcı adlarını paylaşması yeterli olacak. Engelleme ve şikayet etme gibi seçenekler de geçerliliğini koruyacak.

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En fazla 35 karakterle sınırlandırılan kullanıcı adlarında, yüksek profilli yetkililer ve ünlü isimlerin haklarını korumak adına bazı kısıtlamalar uygulanacak. Dolayısıyla platformda sahte hesapların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni güncellemeyi bir gizlilik hamlesi olarak nitelendiren Meta çatısı altındaki WhatsApp’ın Ürün Müdürü Alice Newton-Rex, özellikle grup sohbetlerinde kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmaktan her zaman memnun olmadıklarını belirtti. Newton-Rex, yeni özelliğin kullanıcılara platformda nasıl görünecekleri konusunda tam bir kontrol sunmasını umduğunu ifade etti.

Hatırlatmak gerekirse güvenli mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Signal de benzer bir hizmeti 2024 yılında devreye almıştı.

Gizlilik tartışmaları hâlâ devam ediyor

Öte yandan WhatsApp’ın genel veri politikasına yönelik eleştiriler de devam ediyor. BBC’nin haberine göre, Privacy is Power kitabının yazarı ve Oxford Üniversitesi profesörü Carisa Veliz, kullanıcı adı özelliğinin olumlu bir gelişme olduğunu kabul etmekle birlikte platformun genel anlamda gizlilik dostu bir uygulama olmadığını savunuyor.

Veliz, WhatsApp’ın pazarlama amacıyla çok sayıda meta veri toplandığını belirterek, “WhatsApp’ın gizlilik konusunda en kötü sicile sahip teknoloji şirketlerinden biri olan Meta’ya ait olduğunu unutmamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

WhatsApp, kişisel sohbetlerin içeriğini reklam amacıyla kullanmadığını ve mesajların uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor. Ancak diğer yandan kiminle ve ne zaman mesajlaşıldığı gibi meta verileri reklam faaliyetlerini desteklemek için kullanmaya devam ediyor.

WhatsApp hesabı açmak için telefon numarası halen zorunlu

WhatsApp kullanıcı adı sistemi tamamen devreye girdiğinde bireysel telefon numaraları uygulama üzerinde görünmez kılınacak. Bununla birlikte halka açık bir kullanıcı adı dizini bulunmayacak ve hesap açabilmek için telefon numarası zorunluluğu sürecek. Bununla birlikte platformu kullanmak için minimum yaş sınırı 13 olarak kalıyor.

Bu arada Whatsapp, yönetim kademesinde de önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirdi. Yedi yıldır şirketin başında bulunan Will Cathcart’ın görevden ayrılacağı ve liderlik koltuğunu Hindistan merkezli bir fintech girişiminin kurucusu olan Kunal Shah’ın devralacağı duyuruldu.

WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınır?

WhatsApp’ın blog sayfasında yapılan açıklamaya göre uygulamanın en son sürümünde, isteğe bağlı kullanıcı adınızı ayırtmak sadece birkaç saniye sürüyor. Ayarlar > Hesap > Kullanıcı Adı kısmına giderek kendi isminizi belirleyebilirsiniz.