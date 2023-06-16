WhatsApp’a çoklu hesap desteği geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Son haberlere göre, WhatsApp, aynı cihazdan birden fazla WhatsApp hesabına erişmeye izin veren bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik, Android için WhatsApp Business’ın beta sürümünde keşfedildi.

2009 yılında kurulan WhatsApp ilk başta kullanıcıların mesajlaşmalarını ve arama yapmalarını sağlayan bir platformdan ibaretti. Ancak kurum ve kuruluşlara hitap eden WhatsApp Business’ın hayata geçmesiyle birlikte uygulamanın geniş bir işletme kullanıcı tabanı oluşmaya başladı.

Tek cihazda birden fazla WhatsApp hesabı yönetilecek

WhatsApp Business beta sürümünde tespit edilen çoklu hesap özelliği ilk etapta Android kullanıcılarına sunulacak, sonraki süreçteyse WhatsApp’ın iPhone uygulamasına da eklenecek. Artık işletme sahipleri, tek bir cihazda hem kişisel WhatsApp hesaplarını hem de işletme hesaplarını kullanabilecekler. Bu da kullanıcıların farklı hesaplar arasında sürekli olarak oturum açma ve çıkış yapma zorunluluğunu ortadan kaldırırken; zaman tasarrufu da sağlayacak.

WhatsApp’a gelecek yenilikleri önceden açığa çıkarmasıyla tanınan WABetaInfo, çoklu hesap özelliğinin sadece WhatsApp Business uygulamasıyla sınırlı kalmayacağını ve standart WhatsApp’a da ekleneceğini belirtti. Ayrıca özelliğin geliştirme aşamasında olduğu bilgisi paylaşılırken, genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

Sizler de WhatsApp uygulamasında birden fazla hesap kullanmak istiyorsanız, Google Play Store aracılığıyla WhatsApp Business beta sürümünü yükleyebilirsiniz. Fakat beta sürümleri kullanım deneyiminizi olumsuz etkileyen hatalar barındırabileceğinden dikkatli yaklaşmanızda fayda var.

Görüntülü mesaj özelliği de yolda

WhatsApp’a gelecek yenilikler tabii ki de bununla sınırlı değil. Meta bünyesinde faaliyet gösteren platform, kullanıcıların birbirlerine video göndermelerini de adeta çocuk oyuncağı haline getirecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

Buna göre uygulamadaki mikrofon simgesinin yerini küçük bir video simgesi alacak. Kullanıcılar bu butona basılı tutarak hızlı ve pratik bir şekilde 60 saniyelik video kaydedebilecekler.

WhatsApp’ta halihazırda da zaten video gönderilebiliyor. Fakat videoyu ya telefonun kendi kamerasıyla ya da WhatsApp’ın kamerasıyla kaydetmek gerekiyor, bu yöntem ise nispeten zahmetli bir süreç haline geliyor. Platformun yeni görüntülü mesaj butonu bu süreci pratikleştirecekken, insanların sevdikleriyle anlarını daha kolay paylaşmalarına da zemin hazırlayacak.

Görüntülü mesaj özelliği kısa süre içinde beta sürümünden çıkacak ve Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihaz kullanıcılarına sunulacak. Bu arada Önceden kaydedilmiş videolar sohbet içerisinde kare bir şekilde görünürken, görüntülü mesajların görünümü yuvarlak bir biçimde olacak.