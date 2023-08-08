Facebook Messenger’ın SMS gönderme özelliği kaldırılıyor

Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan Facebook’un mesajlaşma hizmeti Messenger, 2016 yılından itibaren uygulamaya SMS gönderip alma yeteneği kazandırmıştı. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, telefonlarındaki varsayılan kısa mesaj uygulamasını Messenger ile değiştirebiliyorlardı ve hem Facebook arkadaşlarıyla hem de rehberlerindeki kişilerle aynı anda mesajlaşabiliyorlardı.
Sosyal medya platformu, yayınladığı bir açıklamayla Facebook Messenger kullanıcılarına artık SMS hizmeti sunmayacağını duyurdu. Bu kararı alma sebebini ise açıklamazken, özelliği Eylül ayından itibaren kullanımdan kaldıracağını söylemekle yetindi.
Facebook Messenger, SMS hizmeti sunmayacak
Şirket, resmi destek sayfasına eklediği notta şu açıklamayı yaptı:
28 Eylül 2023 gibi erken bir tarih itibarıyla, Messenger uygulamanızı güncellemenizin sonrasında SMS mesajları özelliği artık kullanılamayacaktır. Bu tarihten sonra uygulamanızı güncellediğinizde artık SMS mesajları göndermek için ve hücresel veri ağınız tarafından gönderilen SMS mesajlarını almak için Messenger’ı kullanamayacağınızı unutmayın.
Varsayılan SMS uygulaması nasıl değiştirilir?
Bu uygulamaların hepsi temel olarak aynı görevi görüyor. Fakat Google Mesajlar, “Web’den Mesajlaşma” özelliği ile diğerlerinden bir tık daha avantajlı hale geliyor. Tıpkı WhatsApp Web’de olduğu gibi, Google Mesajlar’ı kullanarak mesajlarınızı bilgisayarınızla senkronize edebilir, bu sayede telefonunuz yanınızda değilken bile bilgisayarınız üzerinden mesajlaşmaya devam edebilirsiniz.
Eğer üçüncü taraf SMS uygulamalarına güvenmiyorsanız, telefonunuzla birlikte gelen yerleşik mesajlaşma yazılımını kullanmanız gerekiyor. Genellikle her akıllı telefon üreticisi kendi geliştirdiği uygulamayı kullanıcılarına sunuyor.