Facebook Messenger’ın SMS gönderme özelliği kaldırılıyor

Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan Facebook’un mesajlaşma hizmeti Messenger, 2016 yılından itibaren uygulamaya SMS gönderip alma yeteneği kazandırmıştı. Kullanıcılar bu özellik sayesinde, telefonlarındaki varsayılan kısa mesaj uygulamasını Messenger ile değiştirebiliyorlardı ve hem Facebook arkadaşlarıyla hem de rehberlerindeki kişilerle aynı anda mesajlaşabiliyorlardı.

Sosyal medya platformu, yayınladığı bir açıklamayla Facebook Messenger kullanıcılarına artık SMS hizmeti sunmayacağını duyurdu. Bu kararı alma sebebini ise açıklamazken, özelliği Eylül ayından itibaren kullanımdan kaldıracağını söylemekle yetindi.

Facebook Messenger, SMS hizmeti sunmayacak

Şirket, resmi destek sayfasına eklediği notta şu açıklamayı yaptı:

28 Eylül 2023 gibi erken bir tarih itibarıyla, Messenger uygulamanızı güncellemenizin sonrasında SMS mesajları özelliği artık kullanılamayacaktır. Bu tarihten sonra uygulamanızı güncellediğinizde artık SMS mesajları göndermek için ve hücresel veri ağınız tarafından gönderilen SMS mesajlarını almak için Messenger’ı kullanamayacağınızı unutmayın.

Messenger’ı varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak ayarladığınızda, telefonunuzdaki diğer SMS yazılımları (örneğin Samsung Mesajlar gibi) otomatik olarak devre dışı kalıyordu. Telefonunuza gelen bir doğrulama kodu ya da ürün tanıtımı gibi bütün SMS’leri görmek için Messenger’a girmeniz gerekiyordu. Bir kişiye kısa mesaj göndermek istediğinizde de bu zorunluluk geçerliydi.

28 Eylül’den itibaren Messenger varsayılan SMS uygulaması olarak ayarlanamayacak ve kısa mesaj gönderme / alma işlevi durdurulacak. Facebook, bu tarihten önce kullanıcılarına SMS uygulamasını değiştirmelerini önerdi.

Varsayılan SMS uygulaması nasıl değiştirilir?

Öncelikle telefonunuzdan ayarları açıp uygulamalar bölümünü bulmanız gerekiyor. Bu kısımda “Varsayılan uygulamalar / Default apps” isimli bir seçenek bulunuyor. Bu bölüme geldiğinizde “Varsayılan uygulamalar”a dokunun, ardından da kullanmak istediğiniz kısa mesaj uygulamasını seçin ve Tamam butonuna basın.

Android telefonunuzda kullanabileceğiniz popüler SMS uygulamaları şu şekilde:

Bu uygulamaların hepsi temel olarak aynı görevi görüyor. Fakat Google Mesajlar, “Web’den Mesajlaşma” özelliği ile diğerlerinden bir tık daha avantajlı hale geliyor. Tıpkı WhatsApp Web’de olduğu gibi, Google Mesajlar’ı kullanarak mesajlarınızı bilgisayarınızla senkronize edebilir, bu sayede telefonunuz yanınızda değilken bile bilgisayarınız üzerinden mesajlaşmaya devam edebilirsiniz.

Eğer üçüncü taraf SMS uygulamalarına güvenmiyorsanız, telefonunuzla birlikte gelen yerleşik mesajlaşma yazılımını kullanmanız gerekiyor. Genellikle her akıllı telefon üreticisi kendi geliştirdiği uygulamayı kullanıcılarına sunuyor.