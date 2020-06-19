WhatsApp son görülme özelliği kaldırıldı mı?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın en çok tartışılan özelliklerinden olan son görülme özelliği bir süredir kullanılamıyor.

Dünya genelinde birçok WhatsApp kullanıcısının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, Son görülme / Last seen özelliğinin gerçekten kaldırılıp kaldırılmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

Konu ile ilgili WhatsApp tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla son görülme özelliğinin platformdan gerçekten kaldırılıp kaldırılmadığı veya bu durumun WhatsApp’tan kaynaklanan bir hata olup olmadığı henüz bilinmiyor.

An itibariyle kullanılamayan özelliğin sadece son görülme ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Öyle ki kullanıcıların uygulamada o esnada aktif olup olmadığını gösteren Çevrimici / Online ibaresi de görünmüyor.

WhatsApp son görülme özelliği nedir?

WhatsApp’in son görülme özelliği, kullanıcıların WhatsApp’ta en son ne zaman aktif olduğunu; yani en son ne zaman uygulamaya girdiğini gösteren bir özellik olarak biliniyor.

Popüler mesajlaşma uygulamasının en çok tartışılan özelliklerinden biri olan son görülme özelliği, özellikle partlerner arasında sorun yaratması sebebiyle sürekli tartışılan bir özellik haline gelmişti. Dolayısıyla özelliğin kaldırılmasının bununla ilişkili olabileceği de ihtimaller arasında bulunuyor. Ancak WhatsApp tarafından resmî bir açıklama yapılmadığı için özelliğin kaldırılıp kaldırılmadığı veya bunun WhatsApp kaynaklı bir hata olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

GÜNCELLEME: Son görülme özelliği yeniden kullanılabilir hale geldi. Hâlâ resmî bir açıklama gelmemiş olsa da, özelliğin yeniden kullanılabilir olması, bunun bir hata kaynaklı durum olduğunu gösteriyor diyebiliriz.