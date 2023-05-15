WhatsApp, Sohbet Kilidi özelliğini kullanıcılara sundu

Meta şirketi altında faaliyet göstermeye devam eden popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket, kullanıcıların daha güvenli bir sohbet deneyimine sahip olması için pek çok önlem alıyor. Mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemi ile korunurken, bu sayede sohbetlerin başkaları tarafından görüntülenmesinin önüne geçiliyor. Ancak tabii ki de bu çözüm, aynı evde yaşayan bireylerin, birbirlerinin WhatsApp’taki mesajlarına göz atabilmelerini engellemiyor.

Bu konuda önemli bir yenilik ile karşımıza çıkan WhatsApp, artık tam anlamıyla sohbetlerinizi güvenli şekilde saklamanıza katkıda bulunacak. Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından yapılan son açıklamaya göre Sohbet Kilidi adlı bu yeni özellik, kullanıcıların sohbetlerini başkalarından rahatlıkla gizlemelerine imkan tanıyacak. İşte detaylar…

WhatsApp’tan özel sohbetler için şifre koruması özelliği geldi

Mark Zuckerberg bugün WhatsApp için gelen güvenlik tabanlı yeni özelliği hayranlarına duyurdu. Zuckerberg’in yaptığı açıklamaya göre platform, kullanıcıların en mahrem konuşmalarını ekstra bir güvenlik katmanı ile korumalarına imkan tanıyacak. Sohbet Kilidi adı verilen yeni WhatsApp özelliği, esas itibariyle geçtiğimiz yıldan bu yana test ediliyordu. Nihayet söz konusu testlerin tamamlandığı ve beklenen özelliğin kullanıma sunulmaya başlandığı bildirildi.

WhatsApp’a gelen Sohbet Kilidi özelliği, kullanıcıların mesajlarını varsayılan gelen kutusundan kaldırmak suretiyle çalışıyor. Kilitlenen sohbetlerin kendi klasörüne yönlendirileceği ve yalnızca cihazının şifresi yazılarak ya da cep telefonunuzda kayıtlı olan parmak izi gibi biyometrik çözümler aracılığıyla erişebileceği belirtiliyor.

WhatsApp, Sohbet Kilidi özelliği ile birlikte artık kullanıcılara güvenlik noktasında tam hakimiyet sunuyor. Duyurulan bu yenilik, konuşma içeriğinin ve gönderenin adının bildirimlerde otomatik bir şekilde gizlenmesine olanak sağlıyor. Bu sayede başka kişiler akıllı telefonunuza erişim sağlasa dahi cihaz sahibinin gizliliği ön planda tutuluyor.

Sohbet Kilidi özelliğinin amacı ise oldukça basit. WhatsApp’ın resmi blog sitesinde söz konusu yenilik şu şekilde özetleniyor: “Bu özelliğin, bazen telefonlarını ailelerinden biriyle paylaşması gereken kişiler veya telefonunuz başka birisinin elindeyken çok özel bir mesajın geldiği zamanlar için son derece kullanışlı olacağını düşünüyoruz.”

WhatsApp Sohbet Kilidi özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp’ta artık sohbetlerinizi korumak için, bir kişi ya da grup adına dokunmanız ve kilitleme seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacak. Sohbetleri ortaya çıkarmak için ise gelen kutunuzu yavaş bir şekilde aşağı sürükleyip, şifrenizi ya da biyometrik bilgilerinizi girmeniz gerekecek.

WhatsApp önümüzdeki aylarda Sohbet Kilidi özelliği için daha fazla seçenek geleceğini bildirdi. Yalnızca akıllı telefonunuz için değil, benzersiz bir koda sahip olarak, ek cihazların korunması ve konuşmalarınız için kişiselleştirilmiş bir şifre oluşturulması gibi yeni özellikler geleceği tahmin ediliyor.