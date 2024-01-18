WhatsApp kanalları için sesli mesaj ve anket özelliği geldi

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp sürpriz bir yenilikle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan WhatsApp Kanalları, sesli mesaj ve anket desteğiyle birlikte daha işlevsel bir hale getirildi. Kurum, kuruluş ve ünlü kişilerin takipçileriyle etkileşim kurmalarına olanak sağlayan hizmet, bu yeni özelliklerle birlikte kullanım alanını daha fazla genişletecek.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, WhatsApp Kanallarına gelen bu ilgi çekici yeni özellikler hakkında bilgi verdi. Kanal yöneticileri için kullanışlı ve işlevsel yeni araçlara yer veren şirket; artık kanallarda sesli mesaj göndermeye, anket yayınlamaya ve takipçilerin kanaldaki güncellemeleri WhatsApp Durumlarında paylaşmasına izin veriyor.

WhatsApp kanalları artık sesli mesaj paylaşabilecek

WhatsApp’a gelen ilgi çekici yeniliklerden bir tanesi, WhatsApp Kanalları üzerinden sesli mesaj paylaşma desteği oluyor. Kullanıcıların takip ettikleri kurum, kuruluş ya da ünlü kişilerle daha geniş çaplı bir etkileşim kurmalarına olanak tanıyan bu araç, şu anda yalnızca yöneticiler tarafından gönderilebiliyor.

Daha önce zaten platformdaki bireysel ve grup sohbetlerinde yer alan sesli mesaj desteği, artık WhatsApp Kanalları tarafından da rahatlıkla kullanılabilecek. Bu yenilik sayesinde kanal sahipleri, örneğin anlık bilgilendirme gerektiren konularda pratik bir şekilde takipçilerine bilgi aktarımında bulunabilecek. Öte yandan bu araç, özellikle de medya kurumları ve içerik üreticilerin podcast yayınlarından belirli parçalar yayınlamak için de kullanılabilecek.

Kanallar için anket özelliği yayınlandı

WhatsApp Kanallarına gelen bir diğer dikkat çekici yenilik ise anket oluşturma desteği oluyor. Bu özellik de bilindiği gibi şimdiye kadar bireysel ve grup sohbetlerinde zaten uzun süredir yer alıyordu. Şimdi kanallarda da boy gösterecek olan bu işlev, böylelikle kanal sahiplerine takipçilerinin eğilim ve ilgi alanlarını göstermeye katkıda bulunacak.

Daha önce WhatsApp, kanallarda emoji tepkileri özelliğini kullanıma sunarak topluluğun ilgi düzeyini ölçmeye olanak sağlamıştı. Buna ek olarak gelen anket özelliği ise kanal sahipleriyle takipçiler arasındaki etkileşimi artırmaya yardım edecek. Bir süredir WhastApp Beta’da test edilen bu işlev, nihayet herkese açık kararlı sürümde yayınlanıyor.

Takipçiler kanaldaki güncellemeleri Durumlarda paylaşabilecek

WhatsApp Kanalları için gelen sesli mesaj ve anket desteğinin yanı sıra son bir işlev daha duyuruldu. Bu özellik, takipçilerin kanalda yer alan güncellemeleri Durum sekmesinde arkadaşlarıyla paylaşabilmesine imkan sağlıyor. 24 saat boyunca görüntülenebilecek olan bu Durumlar şu şekilde görünüyor:

Peki ya siz WhatsApp Kanalları için gelen bu yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Son olarak Webmasto’nun WhatsApp Kanalını da takip etmeyi unutmayın!