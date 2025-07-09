WhatsApp, iOS için AI destekli duvar kağıtları getiriyor

iOS için WhatsApp Beta, 25.19.75 güncellemesiyle karşımıza çıktı.

Yen güncelleme ile birlikte yapay zeka destekli duvar kağıtları özelliği daha fazla kullanıcıya ulaştırıldı.

İlgi çeken bu yenilik çok yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, App Store aracılığıyla iOS sürümü için 25.19.75 olarak tanımlanan yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılara sunulan bu güncellemede, diğer yeni özelliklerin yanı sıra sohbetler için yapay zeka destekli duvar kağıtları oluşturma entegrasyonu da yer alıyor.

Daha önce Beta sürümlerinde geliştirilmekte olduğu belirlenen özellik, artık belirli bir kullanıcı grubuna sunuluyor. Çok yakında ise tüm iOS kullanıcılarına daha geniş bir şekilde ulaştırılması bekleniyor.

WhatsApp arka planınızı yapay zeka ile renklendiriyor

WABetaInfo’nun haberine göre Meta AI tarafından desteklenen yeni özellik, kullanıcıların inanılmaz derecede basit bir işlemle sohbet arka planları için özel resimler oluşturmasına olanak tanıyor.

İster bireysel ister grup sohbetlerinde, AI tarafından oluşturulan duvar kağıtları kullanıcıların tarzlarını ve tercihlerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olacak. Ayrıca konuşmalara benzersiz ve kişisel bir dokunuş katacak.

Bu güncellemeyle birlikte platform, özellik Android’de halihazırda mevcut olduğundan dolayı platformlar arasında tutarlı bir deneyim sunuyor. Bu yeni özelliği keşfetmeye başlamak için kullanıcıların WhatsApp uygulamasındaki sohbet teması ayarlarına gitmeleri gerekiyor.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcılar doğal dil kullanarak istenen görüntüyü tanımlayabilir. Meta AI komutu yorumlayacak ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli görüntü seçenekleri üretecek, ilk isteğin çeşitli stillerini ve yorumlarını sunacaktır.

Tercih edilen arka plan seçildikten sonra WhatsApp daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Görüntü, renkleri değiştirerek, öğeler ekleyerek veya istenmeyen ayrıntıları kaldırarak iyileştirilebilir ve nihai sonuç üzerinde kesin kontrol sağlanıyor. Özel arka plan daha sonra belirli bir sohbete veya görsel tutarlılık isteyenler için tüm konuşmalara uygulanabiliyor.

Şu anda kademeli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen bu yeni özellik, AI duvar kağıdı oluşturmanın tüm iOS kullanıcıları için hemen kullanılabilir olmayabileceği anlamına geliyor. Bu seçeneği şu anda uygulamanızda görmüyorsanız, en son sürüme güncellemeyi veya beklemeyi denemenizi tavsiye ederiz.

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