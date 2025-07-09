Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya Yapay Zeka

    WhatsApp, iOS için AI destekli duvar kağıtları getiriyor

    WhatsApp, iOS cihazlarda yapay zeka desteğine sahip duvar kağıtları özelliğini daha geniş bir kitleye ulaştırıyor.
    WhatsApp
    • iOS için WhatsApp Beta, 25.19.75 güncellemesiyle karşımıza çıktı.
    • Yen güncelleme ile birlikte yapay zeka destekli duvar kağıtları özelliği daha fazla kullanıcıya ulaştırıldı.
    • İlgi çeken bu yenilik çok yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, App Store aracılığıyla iOS sürümü için 25.19.75 olarak tanımlanan yeni bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılara sunulan bu güncellemede, diğer yeni özelliklerin yanı sıra sohbetler için yapay zeka destekli duvar kağıtları oluşturma entegrasyonu da yer alıyor.

    Daha önce Beta sürümlerinde geliştirilmekte olduğu belirlenen özellik, artık belirli bir kullanıcı grubuna sunuluyor. Çok yakında ise tüm iOS kullanıcılarına daha geniş bir şekilde ulaştırılması bekleniyor.

    WhatsApp arka planınızı yapay zeka ile renklendiriyor

    WABetaInfo’nun haberine göre Meta AI tarafından desteklenen yeni özellik, kullanıcıların inanılmaz derecede basit bir işlemle sohbet arka planları için özel resimler oluşturmasına olanak tanıyor.

    İster bireysel ister grup sohbetlerinde, AI tarafından oluşturulan duvar kağıtları kullanıcıların tarzlarını ve tercihlerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olacak. Ayrıca konuşmalara benzersiz ve kişisel bir dokunuş katacak.

    WhatsApp AI duvar kağıtları
    Görsel: WABetaInfo

    Bu güncellemeyle birlikte platform, özellik Android’de halihazırda mevcut olduğundan dolayı platformlar arasında tutarlı bir deneyim sunuyor. Bu yeni özelliği keşfetmeye başlamak için kullanıcıların WhatsApp uygulamasındaki sohbet teması ayarlarına gitmeleri gerekiyor.

    WhatsApp’ta görüntü oluşturmak için Perplexity AI nasıl kullanılır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp’ta görüntü oluşturmak için Perplexity AI nasıl kullanılır?

    Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcılar doğal dil kullanarak istenen görüntüyü tanımlayabilir. Meta AI komutu yorumlayacak ve aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli görüntü seçenekleri üretecek, ilk isteğin çeşitli stillerini ve yorumlarını sunacaktır.

    Tercih edilen arka plan seçildikten sonra WhatsApp daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Görüntü, renkleri değiştirerek, öğeler ekleyerek veya istenmeyen ayrıntıları kaldırarak iyileştirilebilir ve nihai sonuç üzerinde kesin kontrol sağlanıyor. Özel arka plan daha sonra belirli bir sohbete veya görsel tutarlılık isteyenler için tüm konuşmalara uygulanabiliyor.

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    Şu anda kademeli bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilen bu yeni özellik, AI duvar kağıdı oluşturmanın tüm iOS kullanıcıları için hemen kullanılabilir olmayabileceği anlamına geliyor. Bu seçeneği şu anda uygulamanızda görmüyorsanız, en son sürüme güncellemeyi veya beklemeyi denemenizi tavsiye ederiz.

    WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir? (Android, iOS, Windows ve Web)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir? (Android, iOS, Windows ve Web)

    Son olarak Webmasto olarak sizleri WhatsApp Kanalımızı takip etmeye davet ederiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.