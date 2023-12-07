WhatsApp görüntülü sohbetlerde ses paylaşma özelliğini kazanıyor

Meta’nın sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile hayranları karşısına çıkmaya devam ediyor. Kullanıcılar için son dönemlerde bir dizi ilgi çekici yenilik getiren şirket, ortaya çıkan son gelişmelere göre sürpriz bir özelliği bünyesine getirmeye hazırlanıyor. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiler, WhatsApp ekibinin görüntülü sohbetlerde ses paylaşma özelliğini test etmeye başladığını bildiriyor.

iOS için WhatsApp Beta’nın yeni 23.25.10.72 sürümünde karşımıza çıkan görüntülü sohbetlerde ses paylaşma özelliği şimdiden büyük bir dikkat toplamış durumda. Kullanıcılara işlevsel bir fonksiyon sunacak bu yenilik sayesinde arkadaşlarınızla yaptığınız video konferans görüşmeleri esnasında dinlediğiniz müziği karşı tarafa aktarmanıza izin verilecek.

WhatsApp’ta arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebileceksiniz

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp’a gelen yeni özellik, kullanıcıların akıllı telefonlarında çalışan sesin görüşmedeki kişiler ile paylaşılmasına olanak sağlayacak. Bu seçenek aktif bir hale getirildiği zaman uygulama, ekran paylaşmaya başlayan önce kullanıcıyı, görüşmedeki herkesin akıllı telefondan çalan sesi ve müziği duyacağı konusunda bilgilendirecek.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere WhatsApp’a gelen yeni özellik, görüntülü sohbetler için dinamik bir unsur olarak öne çıkacak. Platforma gelecek bu yenilikle beraber kullanıcıların arkadaşları ile sohbet ederken video izlemelerine ve oynatma listeleri oluşturmalarına imkan tanınacak.

Görüntülü sohbetlerde ekran paylaşma özelliğine ek bir işlev olacak

WhatsApp Beta sürümünde test edilen görüntülü sohbetlerde ses paylaşma desteği, esas olarak kısa süre önce karşımıza çıkan görüntülü konuşmalarda ekran paylaşımı işlevine ek bir özellik olarak gelecek. Ses paylaşımının desteklenmesi, platformun yakın zamanda ekran paylaşımını tüm kullanıcılara sunmaya hazırlandığını da gözler önüne seriyor.

WhatsApp’ın yeni ses paylaşma özelliği, şimdilik yalnızca görüntülü sohbetler ile sınırlı tutulacak gibi görünüyor. Test aşamasında olan bu işlev, ekran paylaşımı özelliği kapalı durumdayken sesli aramalarda ya da normal görüntülü sohbetlerde desteklenmeyecek. Fakat şirket, testlerine devam ettiği bu işlevi kararlı sürümde yayınlamadan önce böyle bir destek getirerek kullanıcılarını şaşırtabilir.

Birkaç hafta boyunca şirketin bu özelliği test etmeye devam edeceği bilinirken, özelliğin Android ve PC için Beta sürümüne ne zaman geleceği ise şimdilik merak konusu. Ancak ilerleyen haftalarda konuya ilişkin yeni gelişmelerle karşılaşacağımız tahmin ediliyor.