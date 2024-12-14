WhatsApp görüntülü konuşmalar için önemli iyileştirmeler sunuyor

WhatsApp, yılbaşında ailesi ve sevdiklerinden uzak kalanlar için görüntülü aramalarda daha kaliteli bir deneyim sunuyor.

Grup aramaları için teker teker katılımcı seçme imkanı sunuluyor.

Görüntülü aramalarda yeni efektler karşımıza çıkıyor.

WhatsApp görüntülü konuşmalar için önemli iyileştirmeler ile karşımıza çıkıyor. Meta’nın resmi blogda yakın zamanda yayınladığı bir gönderide kullanıcılar için bu müjdeli haber resmen duyuruldu. WhatsApp’ta görüntülü görüşmelerin kalitesinde yeni işlevler ve iyileştirmeler sunuldu.

WhatsApp’ın sunduğu bu yenilikler, birçok kişinin uygulamayı aile ve arkadaşlarıyla uzaktan bağlantı kurmak için daha fazla kullanmaya ihtiyaç duyacağı yılbaşı kutlamalarına yakın stratejik bir zamanda geliyor. Böylelikle platform, sevdiklerinden uzakta olanlar için daha kaliteli bir sohbet deneyimine kapı aralıyor.

WhatsApp görüntülü sohbetler için yeni özellikler getirdi

Kullanıcılara sunulan yeni özellikler arasında artık sesli veya görüntülü arama başlatmadan önce gruptaki belirli katılımcıları seçme imkanı yer alıyor. Şimdiden büyük bir ilgi gören bu yeni özellik, video konferans görüşmeleri için büyük bir pratiklik sunarak tüm grup üyelerinin aynı anda bilgilendirilmesini engelliyor.

Platforma gelen bir diğer yeni özellik ise köpek kulakları, su altı sahnesi ve karaoke için sanal mikrofon gibi görüntülü görüşmelere yönelik on etkileşimli efekt seçeneğinin eklenmesi oluyor. Kullanıcılara sunulan bu işlevler, özellikle de aile ve çocuklarla kutlama anlarında etkileşimleri daha dinamik hale getirmeye odaklanıyor.

PC için WhatsApp, arama kalitesini yükseltiyor

Şirket aynı zamanda arama seçeneklerine erişimi kolaylaştırmak için PC için WhatsApp’taki aramalar sekmesini yeniden tasarladı. Böylelikle kullanıcılar artık yalnızca birkaç tıklamayla arama başlatabilecek. Ayrıca özel arama bağlantıları oluşturabilecek ya da bir numarayı doğrudan çevirebilecek.

Öte yandan WhatsApp, tüm platformlarda görüntülü görüşmelerin kalitesinin iyileştirildiğini duyurdu. Kullanıcılar artık ister Galaxy akıllı telefon ister Galaxy Book bilgisayarda, kullanılan cihaza bakılmaksızın hem bireysel hem de grup aramalarında önemli iyileştirmelerden yararlanma imkanına sahip olacak.

Diğer yenilikler de ortaya çıktı

Platformun şu anda geliştirilmekte olduğu bir diğer özellik ise sohbet mesajlarının ve kanal güncellemelerinin doğrudan cihaz üzerinden çevrilmesi olacak. Bütün bunlar aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Merakla beklenen bu yenilik şu anda Android için WhatsApp’ın 2.24.26.9 Beta sürümünde teste diliyor.

Ayrıca WhatsApp, çeviriyi yerel olarak gerçekleştirerek daha fazla gizlilik ve güvenlik sunmayı planlıyor. Ancak çevirilerin doğruluğunu etkileyebilecek dil paketlerinin indirilmesi gerekecek.

Platform başlangıçta yalnızca İngilizce, Hintçe, Rusça, Arapça, İspanyolca ve Portekizceyi destekleyecek. İlerleyen süreçte Türkçe de dahil olmak üzere diğer dillerin de sunulması bekleniyor.