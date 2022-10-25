WhatsApp çöktü mü? Neden erişim sağlanamıyor?

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, bu sabah itibariyle erişim problemleri yaşamaya başladı. Problemin sadece Türkiye’deki kullanıcılara özgü olmadığını, dünyanın birçok yerindeki kullanıcıların aynı erişim sorunlarını yaşandığını da belirtmekte fayda var.

Bu sabah itibariyle WhatsApp’ı kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulamaya erişim sağlasalar bile mesaj gönderip alma gibi fonksiyonları kullanamadılar. Kullanıcılara uygulamanın sunuculara bağlandığını gösteren mesajlar gösteriliyor olsa da bağlanma problemleri devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan WhatsApp ise bazı kullanıcıların yaşadığı sorunun farkında olduklarını ve herkes için WhatsApp’ı yeniden erişilebilir hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Downdetector sitesinin verilerine göre WhatsApp erişim problemleri Türkiye saatine göre sabah 10.00 civarında başladı. Öyle ki gelen hata raporları da bu saatlerde katlanmış durumda.

2 milyardan fazla kullanıcısıyla WhatsApp, Türkiye’de ve dünya genelinde en popüler mesajlaşma platformu olarak biliniyor. Dolayısıyla yaşanan erişim problemleri insanlar arasındaki iletişimin de aksamasına sebebiyet veriyor.

WhatsApp’ta yaşanan sorunun arkasında ne olduğu ile ilgili ne WhatsApp’tan ne de ana şirketi Meta’dan resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Ancak hatanın WhatsApp sunucularından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Zira gelen hata mesajları da bunu gösteriyor.

WhatsApp’ın ne zaman normale döneceği ise henüz bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamaya göre WhatsApp an itibariyle sorunun üzerinde çalıştığını belirtiyor.

GÜNCELLEME (12:20): Yaklaşık 2 saate varan bir erişim probleminin ardından WhatsApp tekrar normale döndü.