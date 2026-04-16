PlayStation 6, PS5 ve PS4 oyunlarıyla geriye dönük uyumlu olacak

Ortaya çıkan son sızıntılar, Sony'nin PlayStation 6 ve yeni el konsolunda PS4 ile PS5 oyunları için geriye dönük uyumluluk sunacağını doğruluyor.

AMD'nin şirket içi sunumlarına dayanan belgeler, cihazın RDNA 5 mimarisiyle geliştirildiğini ve yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme gibi yenilikler barındırdığını gösteriyor.

Üretim maliyetleri şaşırtıcı derecede düşük olan yeni APU yongasının PS6'da yer alması bekleniyor.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin merakla beklenen PlayStation 6 oyun konsolu ve PS6 el cihazının, PS4 ile PS5 oyunlarını doğrudan destekleyeceği ortaya çıktı. Ünlü YouTuber Moore’s Law Is Dead (MLID) tarafından paylaşılan bilgilere göre, PS6 oyuncuları geriye dönük uyumluluk konusunda sıkıntı yaşamayacak.

Söz konusu sızıntının, AMD’nin eski bir şirket içi sunum dosyasına dayandığı bildirildi. Paylaşılan slaytlarda, RDNA 5 mimarisi üzerinde yürütülen geriye dönük uyumluluk çalışmalarından açıkça bahsedildi. Platform genelinde donanım alanı verimliliğine yönelik optimizasyonlar ve işletim sistemi seviyesinde yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme (Super Resolution) gibi yenilikler de belgede dikkat çeken teknik detaylar arasında yer alıyor.

PlayStation 6 el konsolu ana ekosistemin parçası olacak

MLID’in aktardığı bilgilere göre, geliştirme aşamasındaki PS6 el konsolu bağımsız bir ürün şeklinde değerlendirilmemeli. Cihazın doğrudan ana konsol ile aynı ekosistemin ayrılmaz bir parçası olarak tasarlandığı paylaşıldı. Düşük güç tüketimli medya oynatma özellikleri sayesinde batarya ömrünün de oldukça uzun olması bekleniyor.

Sızdırılan sunumda ayrıca, Avrupa Birliği’nin enerji verimliliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Sony’nin özel bir düşük güç tüketimli donanım (SKU) üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. PS5 oyunları için geriye dönük uyumlu ışın izleme (Ray Tracing) desteği ve ‘Canis’ kod adlı GPU yapılandırması da projede öne çıkan diğer özellikler olarak görülüyor.

Üretim maliyetleri şaşırtıyor

Gelecek nesil cihazın üretim maliyetleri de oldukça ilginç. MLID’in tahminlerine göre, PS6 el konsolunun kalbinde yer alan APU yongası Sony’ye sadece 46,8 dolara mal olacak. Günümüzde üretilen PS5 APU’sunun maliyetinin 81,5 dolar olduğu düşünüldüğünde, arada neredeyse yarı yarıya bir fark olduğu gözlerden kaçmıyor.

‘Canis’ işlemcisinin her şeye rağmen PS5’ten daha yüksek bir performans sergilemesi bekleniyor. Hatta sızıntıyı paylaşan kaynak, Sony’nin bu işlemciyi standart bir kasaya koyarak mevcut ekonomik koşullarda 399 dolarlık cazip bir başlangıç fiyatıyla “PlayStation 6 S” gibi bir alternatif model piyasaya sürebileceğini de iddia ediyor.