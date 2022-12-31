VR kulaklık satışları, Meta’nın metaverse hayallerini suya düşürüyor

Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıllarda Facebook şirketini Meta olarak değiştirerek, firmanın vizyonunda köklü bir değişikliğe imza atma kararı aldı. Baştan aşağı yeniden yapılandırılan şirket, adından da anlaşılacağı üzere metaverse dünyasına daha fazla odaklanmaya başladı. Zuckerberg, Web3 ve internet dünyasının geleceğini sanal gerçeklik ile bağdaştırarak radikal bir dönüşüme adım attı. VR kulaklık ürünleri için yatırımlarını artıran teknoloji devi, ortaya çıkan son raporlara göre büyük bir hüsrana uğradı.

Metaverse dünyasının öncü isimlerinden biri olmayı amaçlayan Mark Zuckerberg, açıklanan raporlara göre ne yazık ki bu alanda üst üste birçok hayal kırıklığı yaşattı. Şirketin sanal gerçeklikten sorumlu bölümü olan Reality Labs, geçtiğimiz yılın başından bu yana yaklaşık olarak 16 milyar dolar kayıp yaşadı. Bu durum da şirketin net karında önemli bir düşüşe sebep oldu.

VR kulaklık satışları yüzde 12 düştü

Amerika Birleşik Devletleri pazarında VR kulaklık satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 2 düşüş yaşadı ve 1,1 milyar dolara geriledi. Araştırma şirketi NPD Group tarafından CNBC ile paylaşılan verilere göre küresel ölçekte ise daha vahim bir tablo meydana geldi. Sanal gerçeklik kulaklıklarında sevkiyatlar, yıllık bazda yüzde 12 düşüşle 9,6 milyona düştü.

VR kulaklık satışları geçtiğimiz yıl zirve yaptı. Meta şirketinin yeni vizyonu, hedefleri ve vaatleri tüm dünyada pek çok insanı etkiledi. Öte taraftan pandemi de bu konuda insanları sanal gerçekliğe itmeye yardımcı oldu. Tüm bunlar neticesinde, VR’a olan ilgide adeta bir patlama yaşandı. ABD gelirleri 2020 yılında 530 milyon dolarken, 2021’de iki katına çıktı. Öte yandan Meta’nın Oculus Quest 2 cihazı yaklaşık yüzde 50’lik bir kullanıcı payı ile Steam VR’a hakim olmaya başladı. Fakat bu trend yavaş yavaş azaldı ve birçok insanı şaşırtacak şekilde 2022’de dibe çöktü.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg halen daha metaverse alanına yatırım yapmanın ilerleyen yıllarda milyonlarca dolar kar elde etmeye yarayacağını savunuyor. Fakat piyasadaki birçok analist, sanal gerçeklik evreninin 2025 yılından itibaren ani bir düşüşe geçeceğine işaret ediyor. Hatta öyle ki, Meta’nın bazı üst düzey yetkililerinin dahi bu şüpheye sahip olduğu aktarılıyor.

Oculus firmasının 2014 yılında Meta tarafından satın alınmasından bu yana şirkette çalışan ünlü programcı John Carmack kısa bir süre önce önemli açıklamalarla gündeme geldi. Carmack, metaverse teknolojisinin geldiği son noktayı ‘hayal kırıklığı’ olarak nitelendirdi. Şirketin bu konuda verimsiz bir tavır sergilediğini aktardı ve piyasadaki kaçınılmaz rekabete hazırlıksız olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti.