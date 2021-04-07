Volvo’dan dikkat çeken “gerçek güvenlik testi”

Küresel karbon emisyonunu düşürmek amacıyla dünya genelinde birçok otomobil üreticisi, elektrikli otomobil modellerini geliştirmeye devam ediyor. Tesla gibi tamamen elektrikli otomobil modelleri üreten markalar bir yana, Volvo gibi önemli otomobil üreticileri de bu bağlamda ciddi bir çaba sarfediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde önemli bir karar alan Volvo, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil satışı yapacağını duyurmuştu. Elektrikli otomobil konusundaki çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen otomobil devi, şimdi ise yayınladığı mesaj içerikli güvenlik testi reklamıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Grey ajansı tarafından hazırlanan son reklam filminde Volvo, rutin haline gelen güvenlik testlerini sıralıyor. Ardından en önemli testin “Gerçek Güvenlik Testi” (Ultimate Safety Test) olduğunu vurgulayarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Gerçek güvenlik testi için Volvo marka bir otomobilin vinç yardımı ile 30 metre yükseklikten aşağıya bırakması beklenirken, kameralar o esnada eriyip suya düşen bir buzul parçasına çevriliyor. Ardından ise gerçek güvenlik testinin iklim değişikliği olduğuna vurgu yapılıyor.

Volvo’nun “Ultimate Safety Test” adlı bu reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz (Türkçe altyazı mevcuttur).