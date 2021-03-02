Volvo 2030’dan itibaren sadece elektrikli otomobil satışı yapacağını duyurdu

Dünya genelinde otomobil üreticileri, küresel karbon emisyonunu düşürmek amacıyla elektrikli otomobil seçenekleri üzerinde yoğunlaşmaya başladı. İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo ise, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil satışı yapacağını duyurdu.

2025 yılına kadar tüm satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli olan araçlardan, geri kalanının ise hibrit modellerden oluşacağını belirten Volvo, 2030 yılından itibaren ise tamamen elektrikli araç satışı yapmaya başlayacaklarını duyurdu.

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Çin merkezli Geely tarafından satın alınan Volvo, tamamen elektrikli olan ilk otomobilini geçtiğimiz sene duyurmuştu. “XC40 Recharge” ismiyle tanıtılan SUV-tipi otomobil, tek şarjla yaklaşık 400 km mesafeye gidebiliyor. Batarya kapasitesinin %80’ini ise 40 dakikada doldurabiliyor. Volvo tarafından üretilen ikinci elektrikli otomobil modelinin ise yakında duyurulması bekleniyor.

2030 hedefiyle birlikte sadece elektrikli otomobil satışı yapacağını duyuran Volvo, aynı zamanda satış kanalları konusunda da bazı bilgiler paylaştı. Öyle ki şirket, 2030 yılından itibaren otomobil satışlarının sadece internet üzerinden yapılacağını da vurguladı. Bu da Volvo’nun 2019’da tüm fiziksel satış merkezlerini kapatan Tesla’nın yolundan gittiğini gösteriyor.

Yatırımlarını online satış sistemine kaydırarak 2030’dan itibaren satışlarını tamamen online olarak gerçekleştirecek olan şirket, bu sayede hem fiziksel operasyon masraflarından kurtulmuş olacak, hem de daha şeffaf bir fiyatlandırma politikası izleyecek.