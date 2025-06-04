Vivo X Fold 5, iPhone 16 Pro Max ile yan yana: İşte zarif tasarımı

Vivo X Fold 5'in iPhone 16 Pro Max ile yan yana olduğu görseller ortaya çıktı.

Çinli şirketin sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüler, cihazın zarif ve ince tasarımını bizlere gösteriyor.

Merakla beklenen cihazın bu ay sonunda Çin'de duyurulması bekleniyor.

Merakla beklenen katlanabilir akıllı telefon modeli Vivo X Fold 5 için bekleyiş nihayet çok yakında sona erecek. Resmi duyuru yaklaştıkça tüketicilerin cihaza olan ilgisi ve heyecanı daha da yoğunlaşıyor.

Son olarak şirket, katlanabilir akıllı telefonun tasarımı ve özellikleriyle ilgili ayrıntıları öngören bir dizi tanıtım görüntüleri paylaştı. Cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağı netlik kazandı. Önümüzdeki günlerde teknik özelliklerle ilgili ayrıntıları da bekliyoruz.

Hafif ve ince tasarımıyla öne çıkacak

Vivo ürün müdürü Han Boxiao yayınladığı görüntülerle X Fold 5’e spot ışığı tuttu. Yeni modelin 219 gram ağırlığıyla öne çıkan selefi Vivo X Fold 3‘ten bile daha hafif olacağını söyledi.

Boxiao ayrıca Vivo X Fold 5’in katlanabilir cihaz manzarasında incelik ve hafiflik açısından yeni bir rekor kıracağını söyledi. Bu iddiaları doğrulamak için cihazın gerçek görüntülerini yayınlandı. Bu görüntüler onu iPhone 16 Pro Max ile doğrudan karşılaştırıyor.

Özellikle de görüntülerden biri Vivo X Fold 5’i katlanmış halde gösteriyor ve 8,25 mm ölçülerindeki iPhone 16 Pro Max’ten yalnızca biraz daha fazla bir kalınlığı ortaya koyuyor. Kesin olmak gerekirse Vivo X Fold 5 katlandığında 9,33 mm kalınlığında olacak. Açık profili ise sadece 4,3 mm kalınlığında inanılmaz derecede ince olabilir.

Yaklaşık 209 gram ağırlığında olacak yeni Vivo telefonu şimdiye kadar yapılmış en hafif büyük formatlı katlanabilir cihaz konumuna getiriyor.

Vivo X Fold 5 teknik özellikleri sızdı

Performans canavarı Vivo X Fold 5’in 6,53 inç LTPO harici ekrana ve 8,03 inç 2K+ AMOLED dahili ekrana sahip olması bekleniyor. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızını destekleyecek.

Akıllı telefona güç veren Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM ve büyük 512 GB dahili depolama alanının yanı sıra 90 W kablolu şarj ve 30 W kablosuz şarj ile desteklenen 6.000 mAh pil olacak.

Cihaz her iki ekranda da 32 MP selfie kamerası sunacak. Arka tarafta ise 50 MP Sony IMX921 ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom destekli 50 MP periskop lensin yer aldığı üçlü kamera sistemi çok yönlülüğü ve kaliteyi garantileyecek.

Merakla beklenen Vivo X Fold 5’in Çin’deki resmi lansmanının bu ayın sonuna doğru yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde cihazla alakalı daha fazla ayrıntı ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.