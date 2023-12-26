Fiyat-performans telefonu Samsung Galaxy A25 5G tanıtıldı

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesini duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi bugün gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde, uzun bir süredir merakla beklenen Galaxy A25 5G modelini piyasaya tanıttı. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, fiyat-performans odaklı donanımıyla dikkat çekti.

Samsung’un yeni telefonu fiyatına göre iddialı bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında şirketin özel olarak geliştirdiği Exynos 1280 (5 nm) çip, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh kullanıcı dostu pil kapasitesi ve Android 14 işletim sistemi gibi ayrıcalıklı unsurlar bulunuyor.

Samsung Galaxy A25 5G özellikleri

Boyutu ve ağırlığı: 161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 gram

161 x 76,5 x 8,3 mm, 197 gram Ekran : 6,5 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit (HBM) parlaklık

: 6,5 inç Süper AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1000 nit (HBM) parlaklık İşlemci : Exynos 1280 (5 nm)

: Exynos 1280 (5 nm) RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Arka kamera : 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera : 13 MP selfie kamerası

: 13 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi : 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

: 25 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil Bağlantı desteği : 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi

: 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Samsung’un yeni telefonu yüksek kaliteli bir ekrana sahip. Cihazda 6,5 inç Süper AMOLED ekran yer alırken, aynı zamanda 120 Hz akıcı yenileme hızı deneyimi ve 1.000 nit tepe parlaklık bulunuyor. Cihaz, Samsung’un geliştirmiş olduğu Exynos 1280 (5 nm) çipinden güç alıyor.

Şirketin kısa süre önce tanıttığı bu yonga setinde 2 adet 2,4 GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2 GHz ARM Cortex-A55 çekirdek taşınıyor. Aynı zamanda çipe Mali-G68 grafik kartı eşlik ediyor. Galaxy A54 5G, Galaxy A33 5G ve Galaxy A23 5G gibi telefonlarda da yer alan işlemci şimdi Galaxy A25 5G modelinde karşımıza çıkıyor.

8 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanına izin veren cihazda 25 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. 4G/5G, çift SIM, WiFi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, kulaklık girişi bağlantı desteklerine sahip model 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy A25 5G fiyatı

Gizmochina’nın haberine göre Hindistan pazarında raflara gelmeye başlayan cihaz, çok yakında diğer ülkelerde de satışa çıkacak. Telefon 325 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap ediyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.