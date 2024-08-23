Uygun fiyatlı Redmi 14C’nin tasarımı, renk seçenekleri ve çıkış tarihi belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yan markası olarak faaliyet gösteren Redmi çok yakında yeni bir uygun fiyatlı telefon ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen Redmi 14C için geri sayım başlarken, cihazla alakalı merak edilen pek çok ayrıntı nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı. Lansmandan önce telefonun neredeyse tüm sürprizi bozuldu.

Şirket yakın zaman önce yeni bütçe dostu telefonunu 31 Ağustos tarihinde Vietnam pazarında piyasaya süreceğini resmi olarak doğrulamıştı. Lansman etkinliği için önümüzde artık sayılı günler kalırken Redmi 14C’nin tasarımı, renk seçenekleri, ekranı, kamerası ve pil ömrü gibi merak edilen ayrıntıları belli oldu. İşte Redmi’nin yeni telefonuyla alakalı merak edilen tüm detaylar…

Redmi 14C iddialı bir tasarımla geliyor

Redmi çok yakında piyasaya çıkacak yeni telefonu ile birlikte tasarım konusunda önemli bir yeniliğe gidecek. Redmi 14C son derece şık ve iddialı bir tasarımla karşımıza çıkacak. Uygun fiyatlı telefon modeli selefinden tamamen farklı bir görünüm sunarak estetik anlamda ciddi iyileştirmeler sunacak.

Gizmochina’nın paylaştığı görüntüler, merakla beklenen telefonun yakın zaman önce Hindistan pazarında piyasaya çıkan OPPO F27 5G‘ye oldukça benzer bir görünüm sunacağını gözler önüne seriyor. Cihaz arka tarafta merkezi olarak konumlandırılmış devasa büyüklükte bir kamera modülüyle karşımıza çıkacak. Cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağını aşağıdaki görsellerden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Yukarıda yer alan görüntüler uygun fiyatlı Redmi 14C’nin tasarımı ile ilgili akıllardaki tüm soru işaretlerini kapatıyor. Cihazın mavi renk sürümü diğer seçeneklere göre daha modern ve iddialı bir tasarım benimsiyor. Premium bir görünüme ev sahipliği yapan opsiyon mavi degrade bir yüzey sunuyor. Buna ek olarak ayrıca sentetik deri malzemeden üretilmiş yeşil ve siyah renkli iki renk seçeneğinin daha karşımıza çıkacağı görülüyor.

Redmi 14C’nin teknik özellikleri sızdırıldı

Redmi 14C’nin büyük dairesel kamera modülünde 50 MP ana kamera ve bir yardımcı lens ile karşımıza çıkacak. Dörtlü merceğin üçüncüsü LED flaş için ayrılacak. Bunlardan dördüncüsü, yani sonuncusu ise herhangi bir işleve sahip olmayan, yalnızca dekoratif bir tercih olarak değerlendirilecek.

HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen yeni Redmi modeli 90 Hz yenileme hızına sahip 6,88 inç LCD ekranla gelecek. 18 watt hızlı şarj desteği sunacak model 5.160 mAh pil kapasitesiyle donatılacak. MediaTek tarafından geliştirilen Helio G91 Ultra çipinden güç alacak telefon 4 GB ve 8 GB RAM kapasitesi seçenekleri gelecek. Ayrıca telefonda 128 GB dahili depolama alanı bulunacak.

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