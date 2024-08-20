OPPO F27 5G rekabetçi fiyatı ve etkileyici tasarımıyla piyasaya çıktı

OPPO F27 5G güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatı ile resmen tanıtıldı. Geçtiğimiz hafta canlı görüntüleri internete sızdırılan ve büyük bir beklenti oluşturan akıllı telefon modeli hakkında tüm merak edilen detaylar resmi olarak duyuruldu. Cihazla alakalı akıllardaki tüm soru işaretleri kapandı.

Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden yeni OPPO modeli göz alıcı tasarımıyla ilgi odağı haline geldi. LED aydınlatmalı daire olan Halo Light özelliğiyle hoş bir görünüm ortaya koyan telefon büyük AMOLED ekranı, ilgi çekici yapay zeka özellikleri ve Dimensity 6300 çipiyle kullanıcı dostu performansıyla öne çıkıyor. İşte OPPO F27 5G’nin teknik özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm detayları…

OPPO F27 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 2.100 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inç AMOLED ekran, 2.100 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, çift SIM, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, çift SIM, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 Batarya kapasitesi: 45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

45 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

OPPO’nun yeni telefonu 7,69 mm kalınlık ve 187 gram ağırlığıyla kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. IP64 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık vaat eden cihaz 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 2.100 nit tepe parlaklık desteği bulunuyor.

OPPO F27 5G modeli MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 çipini kalbinde taşıyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı seçenekleriyle gelen model 8 GB RAM kapasitesi sunuyor. 45 watt hızlı şarj desteğiyle kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan orta segment akıllı telefon cihazı 5.000 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

İlgi çekici yapay zeka özellikleriyle güçlendirilen OPPO F27 5G modelinde AI Writer, AI Recording Summary, AI Link Boost, AI Studio ve AI Eraser 2.0 gibi pratik araçlar yer alıyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon OPPO’nun özel ColorOS 14 kullanıcı arayüzü ile hizmet sağlıyor.

Bluetooth 5.3, çift SIM, 5G, WiFi 5 802.11, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 destekleriyle donatılan OPPO modeli fotoğrafçılık yetenekleriyle de dikkat topluyor. 50 PM Omnivision OV50D ana kamera ile gelen telefonda 2 MP Omnivision OV02B1B derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP Sony IMX615 selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

OPPO F27 5G fiyatı

Yeni OPPO telefonu turuncu ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya çıktı. Cihaz 22.999 Hindistan Rupisi fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 9 bin TL’ye tekabül ediyor.

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